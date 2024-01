David Faitelson lleva su estilo polémico a la radio

MVS Deportes es el nuevo programa del grupo radiofónico, donde están presentes André Marín, Mariazel, Carlos Aguilar, Memo Schutz y David Faitelson, quien aporta su característico modo polémico de hacer análisis.

“Este es mi estilo, no tengo otro, no sé jugar en otra posición. En este inicio de programa me tocó conducir a mí, pero también va a conducir Memo Schutz y me voy a pelear con Carlos (Aguilar), André (Marín) y Mariazel. Sé muy bien la posición que tengo que ocupar en la mesa, la conozco perfectamente”, dijo el comentarista en entrevista con El Sol de México.

“Sé cuáles son mis virtudes, mis defectos y voy a tratar de aprovecharlas en el debate, encontrar una certeza periodística, algo que realmente pueda satisfacer al radioescucha”, agregó.

Con una amplia carrera en los medios de comunicación, donde es uno de los periodistas deportivos de mayor jerarquía, David Faitelson celebra su regreso a la radio, un medio del que está convencido que se ha conservado a pesar del avance de la era digital.

“Para mí es una muy buena oportunidad de hacer radio otra vez, con todo lo que ello significa. La radio es un medio que incluso en esta nueva transformación que hemos sufrido en los medios de comunicación, las redes sociales, el internet, la radio ha subsistido, se ha mantenido y yo diría que se ha afianzado”.

Invita a la audiencia a ser parte del show

Es a través de 102.5 de FM donde el público puede sintonizar el nuevo programa, donde se conversan los principales temas del deporte, entre ellos la Liga MX, NFL, NBA, MLB, boxeo, entre otras disciplinas. La estructura de MVS Deportes suma la sección llamada “La Cáscara”, en la que la audiencia tiene la oportunidad de intervenir y dar su opinión.

“Creo que vamos a disfrutar mucho este programa, va a ser distendido, ligero, donde podemos reírnos, burlarnos de nosotros mismos, podemos ser serios, ofrecer un análisis periodístico. Además podremos hacer una gran sinergia con lo que tenemos nosotros en nuestra base, Televisa Univisión TUDN”, dijo Faitelson.

“Los programas de televisión son diferentes, más rígidos, aquí estamos mucho más relajados y podemos hablar de diferentes temas. Poder realmente conducir el programa a un momento donde la gente se divierta”, añadió.

Foto: Romina Solís /El Sol de México

Un año clave para hablar del deporte

Carlos Aguilar, también conocido como “El Zar”, apuntó que MVS Deportes ha llegado en un momento clave por las competencias que se llevarán a cabo durante 2024.

“Creo que entendieron (MVS Radio) perfectamente lo que sucede: Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, pelea del “Canelo”, Super Bowl. Vamos a estar y a pertenecer a cada uno de los eventos”, dijo Carlos Aguilar, reconocida voz del pugilismo.

“Lo que queremos hacer es un verdadero combo para que la gente se divierta. El deporte ya dejó de ser la estadística, el número, el análisis… también se volvió coloquial, referencia, diversión y es lo que queremos tener. Una mesa donde tú (la audiencia) te sientas parte del equipo, queremos tener feedback”, aseguró.

MVS Deportes se transmite de lunes a viernes a las 15:00 horas a través de 102.5 FM.