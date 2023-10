¿De dónde se inspiraba Cri-Cri para hacer sus canciones? Historiador lo aclara

Orizaba, Ver.- El genio compositor de Francisco Gabilondo Soler Cri-crí se nutría de su entorno. En sus canciones plasmó con gran imaginación lo cotidiano, así creó letras como la del ‘Ropero’, que es un vistazo al de su abuelita; ‘El señor Tlacuache’ e incluso la que podría considerarse como la primera canción de protesta: ‘La Patita’, que se queja de la carestía de los productos de la canasta básica.

Armando López Macip, historiador y director de la Orquesta Clásica de Orizaba recuerda que muchas de sus composiciones –más de 215- fueron vivencias que él tuvo, y también escribió otras que fueron producto de su imaginación.

“La canción del ‘Negrito Sandía’ se inspiró en una figura de un negrito, que había en la entrada de los Baños Mancera, donde también había una pianola que él aprendió a tocar”.

Walt Disney intentó comprarle sus personajes, pero el compositor no quiso, prefirió heredarlos a los niños de su país / Foto ilustrativa: Claudia Aréchiga | Cuartoscuro

La de ‘La Patita’, que se queja de que todo está muy caro en el mercado dicen que fue la primera canción de protesta que se hizo, aunque su primera canción -según platican sus descendientes, porque él se los dijo fue ‘El Chorrito’.

Cri-crí, con su magia alimentó a varias generaciones. “Tuve la fortuna de participar en el homenaje nacional que se le hizo en esta ciudad en abril de 1972, cuando hizo magia con los niños de ese entonces”.

Fue del 19 al 23 de abril que estuvo con los orizabeños en el Toreo, así como en el Cinema Orizaba y el Cine Variedades, también estuvo en la casa donde nació y en la Alameda –que lleva su nombre- donde se inauguró el conjunto escultórico que donó don Emilio Azcárraga Vidaurreta, creador original de la XEW.

Cri-crí es un personaje que vino a hacer magia y con ello dar ilusión a los niños, desde 1934 hasta nuestros días.

¿Dejó canciones sin cuantificar y sin publicar?

Hizo más de 215 canciones, además de cuentos y hay letras de su autoría, que no están cuantificadas porque no terminó ni publicó pues se retiró bastante temprano. “Todavía pudo seguir trabajando, pero estaba muy desgastado porque sus programas eran en vivo".

Gabilondo Soler no grabó sus canciones, sino hasta finales de la década de los 40; eso aseguraba que permaneciera contratado. La gente que quería oír su música no podía porque no estaba grabada. Cuando se comenzaron a grabar las canciones los artistas comenzaron a ser desplazados.

Francisco Gabilondo Soler Cri-crí hizo más de 215 canciones / Foto ilustrativa: Gerardo García | Cuartoscuro

“El que haya grabado a finales de los 40, en la década de los 50’s y las últimas canciones al inicio de los 60’s no significa que su creatividad hubiera concluido, por lo contrario, por eso hay canciones que no alcanzó dar a conocer”, subrayó.

¿Prohibieron las canciones de Cri-Cri en las escuelas?

El historiador recuerda que fue un gran creativo. Sus composiciones siguen gustando a chicos y grandes. Cuando estaba en su apogeo, una funcionaria de la Secretaría de Educación Pública que había estudiado la carrera de composición y era jefa de Educación Preescolar, Rosaura Zapata, influyó para que la música del compositor orizabeño se prohibiera en las escuelas.

“Así de grande era su envidia y, sí lo logró. Durante un tiempo estuvieron prohibidas las canciones de Crí-crí en las escuelas, porque decía que solo confundían a los niños. Conozco la música que escribió Rosaura Zapata, ella describe a la vaca, la mosca y cada animalito o a la lluvia y las nubes tal cual son y no se comparan con la genialidad de Cri-crí; pero como en México lo que está prohibido es lo que más prolifera, en lugar de ser en su perjuicio, se hizo más famoso”.

Tan famoso, que Walt Disney intentó comprarle sus personajes, pero el compositor no quiso, prefirió heredarlos a los niños de su país.

Ya retirado, Cri-crí venía a la ciudad a visitar a sus amigos con quienes mantuvo contacto constante, como el señor Garcilazo, Guillo Nadal y Leandro Iturriaga, que eran sus contemporáneos.

“Venía a verlos, tomaba su copa con ellos y pasaba un rato platicando. Era común verlo atrás del mostrador de la librería del señor Garcilazo, como si fuera otro de sus empleados”, recuerda.