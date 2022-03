¿De rivales a amigas? Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se van de gira

De la rivalidad pasaron a la reconciliación. Alejandra Guzmán y Paulina Rubio contarán “muchas cosas que la gente no sabe, y otras que sí saben”, según adelanta Alejandra Guzmán a El Sol de México, en el programa especial La noche, que estrenan este sábado a las 22:00 horas por Las Estrellas.

“Es la primera noche que estamos juntas en un programa, yo nunca había trabajado con ella y ahorita estamos montando el show de Perrísimas. El programa es muy divertido, sale mi mamá, su mamá, hay una muy buena banda en vivo y es un concepto diferente en la televisión, ahora que Televisa se está unificando con Univision”, dice la intérprete de Quiero más de ti, el más reciente sencillo de un álbum que planea lanzar este año, cuando también retomará sus presentaciones individuales.

“Salió muy padre, me dio muy buenos recuerdos, quiero que la gente lo vea, lo disfrute, es una probadita de lo que viene en la gira, que empezamos el 15 de abril, van a ser 24 ciudades y 25 fechas y hay mucha tela de dónde cortar”, adelanta la cantante , quien abunda acerca de sus planes individuales: “Yo tengo muchas cosas firmadas desde antes (del acuerdo para la gira con Paulina Rubio), no lo he anunciado, la semana que entra tengo una sorpresita para México, pero eso será con otros invitados”.

Hasta ahora, tiene tres sencillos en plataformas digitales, Lado oscuro, la nueva versión de Sexo, pudor y lágrimas para la secuela de la cinta del mismo título y Quiero más de ti; próximamente, estrenará Perrísima, otro de los temas de su nuevo disco. Mientras tanto, está concentrada en el montaje de su show, tras dos años de ausencia obligada por la pandemia.

“He estado trabajando muchísimo en lo que hay detrás de mí”, dice acerca del montaje para la gira Perrísimas. “Hace dos días estuve trabajando en una green screen con gente con la que trabajo desde hace tres años, para crear todo lo nuevo, tengo mucha tecnología en lo que es mi escenario, me gusta evolucionar como artista y llevarle algo nuevo a mi público.

“Tengo todo lo necesario para una gran producción y toma tiempo porque lo tienen que hacer con una computadora, primero hago las cosas con unos tracks puestos, gracias a que tengo un estudio, estuvimos dos días completitos metidos ahí haciendo experimentos, me encanta poner escaleras, niveles, pantallas, efectos especiales, todo totalmente diferente a mi último show, soy muy radical en mi vida, llevo dos años en este cambio, estoy agradecida con la vida, con la salud, con muchas cosas”.

Aunque no revela los títulos de las canciones que interpretará, asegura que ya tienen el orden, “está listo, los momentos juntas, los de solistas, tenemos una escaleta, un director, una banda, somos dos diferentes mundos, ritmos y canciones, lo que cada quien tiene, lo va a mostrar, afortunadamente en este mundo existe la variedad, la diversidad, géneros y gustos distintos”.

Libre para crear

La cantante, quien mantiene un contacto permanente con sus seguidores en redes sociales, reconoce que “nunca vas a dejar de disfrutar un programa porque tiene su chiste, una gran producción, un gran foro con público, todos cuidándonos del Covid; estuvo muy padre empezarlo a hacer así, con las medidas necesarias y volvernos a unir, para que este medio sobreviva, porque llevamos dos años muy tristes. Se están dando cosas nuevas en la empresa (Televisa) junto con Univision, promocionando distinto, haciendo producciones más grandes, más interesantes y me da mucho gusto ser parte de esto”.

Como parte de la renovación que vivió los últimos dos años, lanzó una línea de joyería con el diseñador Daniel Espinosa y regresó a la actuación en la serie El juego de las llaves, “¡después de 29 años!, pero lo que bien se aprende no se olvida, yo estudié actuación con José Luis Ibáñez”, comparte.

A pesar de su larga trayectoria como cantante, revela que no estudió, “sí tomaba clases, pero cuando me decían ‘no grites’, me iba. La voz es un músculo en realidad, pero funciona cuando quiere, a veces puedes estar muy conectada y te sale un gallo. Cuando canto, trato de meterle ese sentimiento, si voy a hacer una balada, llorar un poquito para poder entrar en esos matices. La experiencia, las tablas y la práctica, yo creo que también te enseñan”, agrega al reconocer que sus vivencias la han formado.

Ser una figura mediática cuya vida personal frecuentemente sale del ámbito privado para hacerse público, no le quita el sueño. “Mi talento habla por mí, el público va a mis conciertos porque le doy algo, al final, me quieren, digan lo que digan y puedo ir por la vida libremente, no le debo nada a nadie, amo cantar, amo a mis fans y eso es lo que hago”.