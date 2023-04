Desfile de estrellas en Madrid para la alfombra roja de los Premios Platino 2023

MADRID.- Esta tarde se celebró la alfombra roja de la décima edición de los Premios Platino. En el Palacio IFEMA de Madrid se dieron cita figuras como Martha Higareda, Ricardo Darín, Diego Calva, Ludwika Paleta, Alfonso Herrera y Omar Chaparro.

Este último además se desempeñará como maestro de ceremonias al lado de Carolina Gaitán, y en entrevista se mostró muy emocionado por estar rodeado de tantas estrellas.

"Tengo algunos años de ser actor, admiro a todos los que están sentados. Veo nombres que no había visto, me enteré que viene Ricardo Darín, a quien admiro, y va a estar al frente viendo lo que yo digo. Si me equivoco…", bromeó.

Por la alfombra roja también desfiló la española Paz Vega, quien celebró el crecimiento de la industria iberoamericana a través de este espacio.

"Estos premios están ayudando mucho a que haya esa sinergia y creemos esos lados para que la industria Cinematográfica iberoamericana sea potente. Aquí hay gente de todos lados, y eso hace que de aquí puedan salir proyectos muy interesantes".

En las afueras del lugar también había algunos fans, que aprovecharon para tomarse fotografías con los famosos que iban llegando. Uno de los más esperados fue Poncho Herrera, quien hace dos días participó en el III Encuentro de las Estrellas, y se colocó a la cabeza de la subasta qué se realizó posterior al partido para apoyar a la Fundación Española del Corazón.

La playera que portó el mexicano cerró con una cifra de 681 euros (13 mil 620 pesos aproximadamente). Al respecto, el actor agradeció el cariño del público español. "Feliz, siempre hay que abrazar ese apapacho", finalizó.