Diego Barragán se adentra en las heridas que abre el bullying en un ópera prima

Cuando cursaba la primaria, el cineasta Diego Barragán fue víctima de bullying; para la secundaria, el joven optó por ser parte del grupo de abusadores de la institución para no repetir su historia y ser él quien ejerciera el acoso escolar.

Pero durante su crecimiento, entendió que esa no era la salida, sobre todo luego de enterarse del caso de la Masacre de Columbine. Ésta sucedió el 20 de abril de 1999 cuando dos estudiantes de 18 y 17 años mataron a tiros a más de una decena de estudiantes y un profesor en la secundaria Columbine, en Colorado, Estados Unidos.

Barragán se adentró a esa historia, entendió lo que sucedía y descubrió las graves consecuencias que puede dejar el bullying. Años después, su vida se encaminó en el rubro de contar historias a través del cine, consideró que este problema se sigue viviendo y es por ello que buscó la forma de concientizar a la sociedad sobre esto.

Así nació la cinta “No vayas a clase mañana”, una historia que retrata la amistad que tienen dos chicos de 15 años previo a realizar un tiroteo en su escuela.

“Alex Barragán (productor) y yo empezamos a rescatar una idea vieja que teníamos la cual estaba inspirado en un caso del que me obsesioné en la prepa, el caso Columbine y los tiroteos escolares, en ese entonces sentía que era un atentado terrorista que podía pasar potencialmente en cualquier segundo y luego vi el documental llamado Masacre en Columbine de Michel Moore, en el que se menciona que lo último que hicieron estos chicos antes de hacer el tiroteo fue ir a jugar bolos y se me hizo fascinante por qué tomaron esta decisión, ¿por qué querían hacer esto en su último día?, ¿era una especie de último deseo?”, afirmó en entrevista con El Sol de México el director del filme, Diego Barragán.

“Me pareció muy interesante cómo les quedaba cierta inocencia para tener este tipo de deseos y me pregunté de qué hablaron durante ese tiempo, fue cuando pensé en crear esta historia con un tipo de personajes que podían hacer esto, así surgió la idea”, agregó.

“No vayas a clase mañana” es la ópera prima de Barragán y también el primer largometraje producido por Alex Barragán y el primero producido por Cine Chacal, productora creada entre ambos.

La película cuenta con las actuaciones de Paco García, Krystian Huerta, Luz García, Jony Perdomo, Said Sandoval y Cristo Fernández.

Con su productora, los Barragán consideran que pueden entregar productos de calidad, con mensajes que inviten a la reflexión. Ahora se aborda el tema del acoso y abuso escolar, mismo que los dos vivieron en carne propia.

“Queremos generar esta conciencia del daño que puedes generar a los otros. Esta película tiene muchas capas y cuestiones que si pones atención, puedes cachar, por ejemplo, en el caso del mundo de los niños, no se habla como tal la sobre la experiencia de los padres, pero se ve que hay un cierto abandono del hogar y hasta el profesor que les da clases -ya que son de 15 años en la ficción- puede llegar a decir cosas que a lo mejor él lo dice con una intención, pero no sabe cómo puede llegar a afectar a las personas y las consecuencias que pueden generar”, expresó Alex.

“Nos sentíamos relacionados con este tema porque lo vivimos, es algo que entiendes de ambas partes, al principio no te gusta ser la presa, pero después, al menos en mi caso como sufrí bullying en la primaria, en la secundaria me junté con los bullies precisamente por el miedo de no volver a sufrir”, agregó Diego.

El filme estará disponible a partir del 25 de enero en Cinemex y salas de cine del circuito cultural. Para el 2 de febrero se ampliará la cobertura de exhibición.

Para levantar este proyecto, los Barragán se enfrentaron a problemas financieros, así como a la crisis sanitaria por Covid-19, debido a que se planeó comenzar la filmación en Jalisco, en marzo de 2020, pero se pospuso por las recomendaciones emitidas por el Gobierno para enfrentar dicho problema.

Previo ya habían realizado comerciales, cortometrajes y algunos trabajos de publicidad.

Luego del estreno de este filme, ambos ya trabajan en el guion de un nuevo proyecto que ahora tocará el tema de los desaparecidos en Jalisco, mismo que lograrán gracias a un financiamiento otorgado por el estado.