Don Diablo, ARTBAT, Mind Against y DJ Pope conquistan escenarios del EDC

Miles de fanáticos disfrutaron de las locuras de un diablillo en el escenario principal del EDC, la noche de este viernes.

A las 21:38 horas, el DJ y productor neerlandés se apoderó del kineticFIELD y logró inyectar de mucha energía al público sobre todo por sus mezclas en las que incluyó temas de Britney Spears con “Baby one more time”, la voz de Freddie Mercury con la canción “I love rock and roll”, Mario Winans con “I don’t wanna know”, así como David Guetta con “Play hard”.

“Hola, México, yo soy Don Diablo, gracias por venir a escucharme. Hagan mucho ruido que esto les gustará”, gritó en español el productor musical.

Los colores del escenario comenzaron en rojo, simulando un gran infierno, con llamas en algunos momentos, luego se combinaron con el rosa y el morado.

En continuación con su espectáculo, los colores cambiaron a verde, amarillo y azul.

No podían faltar los movimientos desenfrenados de algunos asistentes que se coordinaron con los sonidos de cada una de las propuestas musicales.

Previamente, los ucranianos ARTBAT calentaron motores con una alternativa mucho más dance, con canciones que iban desde “Hey boy, hey girl”, de The Chemical Brothers y más temas

Por otro lado, Adam Ten y B2B Mita Gami destacaron en el escenario del neonGARDEN donde pusieron a bailar a cientos de fans, al igual que en el Mixx Stage, uno de los entarimados con un electro mezclado con música latina y que, en el caso del colombiano Dj Pope animó la gran fiesta con canciones como “Demasiadas mujeres” y “Qué calor”, de J Balvin y Major Lazer.

Mientras muchos saltaban en otros escenarios, Federico y Alessandro, quienes integran el dúo Mind Against hicieron lo propio en el circuitGROUNDS.

Algunos asistentes ya lucían cansados, otros mareados por la bebida, hubo quienes sufrían del frío ya que, o no traían suéter o algo que les cubriera los torsos al descubierto por playeras rotas o se les perdió su suéter.

Ejemplo de ello fue de Fernanda Mejía, una asistente que, durante el baile, no se percató de que se le cayó su suéter, hasta después lo notó y, a pesar de que lo intentó buscar en el lugar donde según se le había caído, todo fue en vano. Pero su solución fue que, aunque en espacios más abiertos le daba frío, prefería meterse entre la bola de gente de algún escenario grande para calentarse.