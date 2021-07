Eiza González y Luis Gerardo Méndez, nuevos miembros de la Academia que vota los Oscar

La Academia de Hollywood invitó a los actores mexicanos Eiza González y Luis Gerardo Méndez a formar parte de la institución que vota los Oscar, que este año ha convocado a 395 personas procedentes de 49 países.

El 46% de esas invitaciones se ha enviado a mujeres, el 39% corresponde a personas de color y más del 50 % fueron para profesionales de fuera de Estados Unidos, destacó la institución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Academy (@theacademy)

Los profesionales tendrán que aceptar las invitaciones, que este año se han repartido a un menor número de personas que el anterior, cuando se aceptó a más de 800 miembros con el objetivo de aumentar la diversidad en sus filas.

Entre los latinos, además de González y Gerardo Méndez, destacan los actores Jesse Borrego (mexicano-estadounidense) y Wagner Moura (brasileño).

También podrán ingresar los directores de fotografía chilenos Manuel Alberto Claro y Pablo Valdés, la diseñadora de vestuario Muriel Parra (también chilena), y el maquillador español Nacho Díaz.

Thank you @TheAcademy. Latinx accounts sadly for only 4.6% in Hollywood. Having 4 Latinx actors in this list is a step towards more representation. Representation matters in front and behind the screen. I’m incredibly honored to join this effort. Cheers 🥂 https://t.co/SZC2zWouAd — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 1, 2021

Entre los nombres populares de Hollywood invitados por la Academia figuran Maria Bakalova ("Borat"), Vanessa Kirby ("Mission Impossible"), Issa Rae ("The Lovebirds") Yuh-Jung Youn y Steven Yeun ("Minari").

Emerald Fennell, ganadora del Oscar a mejor guión original por "Promising Young Woman", podrá acceder a las filas junto a Florain Zeller, vencedor en la categoría de mejor guion adaptado por "The Father".

Asimismo, las cantantes H.E.R. y Janet Jackson recibieron una invitación.

Con los nuevos ingresos, la Academia de Hollywood contará con un total aproximado de 9 mil 750 miembros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Gerardo Méndez (@luisgerardom)

En enero de 2016, la institución anunció una serie de cambios con el objetivo de duplicar entre sus miembros el número de mujeres y personas de diversas razas, una manera de aplacar las críticas por la falta de diversidad en los Oscar.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Pedro Pascal, Alice Braga, Ricardo Darín, Javier Cámara, Daniela Vega, Carmen Maura, Carlos Bardem, Natalia De Molina y Rossy De Palma son algunos de los profesionales que han entrado en la Academia en los últimos años.