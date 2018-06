El cantautor mexicano José María Napoleón vuelve al Auditorio Nacional

El cantautor mexicano José María Napoleón vuelve al escenario del Auditorio Nacional fortalecido y con unálbum discográfico inédito, titulado El poeta de la canción en el cual imprime una gran carga emotiva de romanticismo en sus letras que cautivarán el corazón de miles de personas.



A un mes del lanzamiento de su nuevo material, Napoleón aseguró que después del veto por parte de Televisa durante diez años su carrera como intérprete y actor se sumergió en una montaña de altibajos y tuvo que tomar el “toro por los cuernos” para sobrevivir.

“Me siento fortalecido porque el tiempo en que me sumergí tan profundamente con todo eso, trajo consigo el que no me desubicaran y concentrarme en sacar adelante a mi familia. Aprendes mucho porque te das cuenta que puedes nadar en aguas poco profundas y que puedes sobrevivir sin pasar encima de nada ni de nadie”, comentó en conferencia de presa a medios mexicanos.

Su anterior material Vive y El poeta de la canción representan una nueva etapa en los más de 40 años de trayectoria artística del compositor, en los que a través de la música reúne vivencias del ayer y hoy con las que aseguró las personas se van a identificar de manera automática.

“Yo creo que todos los que somos compositores, si algo somos es que damos voz a los sentimientos de muchas personas que no escriben pero lo sienten y piensan, porque han pasado por la misma pena y han logrado crecer desde la misma presencia con la que todos carecemos”, comentó José María, quien para el próximo 31 de agosto se presentará en el coloso de Reforma.

Así mismo, aseguró que, aunque se vive un momento en la escena musical en la que los ritmos urbanos dominan el mercado, el admira el trabajo de los exponentes del género pues, desde su experiencia tener como oficio y vivir de la muchas veces puede ser complicado.

“Qué bueno que hay otro tipo de música con otro ritmo, lo que no me gusta es que para mí, el disco es cultura, y la música se riega como pólvora que invade, impregna y gusta. Hay que tener cuidado con lo que impregna, porque muchos cantantes son símbolos que la juventud canta e imita, entonces qué valores son los que deben de trascender”, señaló en relación a la polémicas que existe en relación a las letras de la música urbana la cual considera una moda.