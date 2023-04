El dueto Diamante Eléctrico cre música para bailar y pensar

Cumplir una década de carrera lo cambió todo para el grupo colombiano Diamante Eléctrico. Mira lo que me hiciste hacer, su disco de 2021, “fue hecho y promocionado de una forma completamente diferente a como lo hacíamos antes, porque estábamos en pandemia. Pero nos encontramos con la feliz coincidencia de que la gente estaba en su casa escuchando atentamente, y cualquier cosa que se le pasara por los oídos tenía que ser muy significativa, no estábamos como para escuchar algo que no nos hiciera bien”, cuenta en entrevista Daniel Álvarez, letrista, cantante y guitarrista de Diamante Eléctrico.

“Nos le colamos a muchísima más gente de la que teníamos a bordo, y el nuevo disco (Leche de tigre, que salió en marzo), trae ese arrastre, ya tenemos una cantidad de gente a la que le presentamos este álbum con la misma línea narrativa”.

Con la colaboración de Mateo Sutajovich del grupo argentino Conociendo Rusia, Adrián Quesada, de la banda texana The Black Pumas y el mexicano Leonel García, el álbum fue grabado en Casa Estudio El Desierto en la Ciudad de México en febrero de 2022 y refrenda el estilo festivo del grupo, con letras profundas.

“Siempre hemos tratado de que nuestra música sea ‘un buen parche’, como decimos en Colombia, que sea un buen rato, sin embargo, donde metemos los goles es a nivel de temáticas, no todas están arriba, en canciones como Dany boy, que suena muy arriba, estamos hablando de nuestro amigo Daniel Bustos que murió en el 2020 y de todos los desaparecidos de Latinoamérica”.

Para el guitarrista, lo más poderoso de la música, “que a veces parece una decisión personal, pero no lo es”, radica en la conexión que propicia. “La razón por la que estamos haciendo canciones es para que la gente las cante, se case con ellas, se la dedique a alguien, las use, ahí es donde todo toma sentido.

“Para nosotros todo ha cambiado en la medida que ha llegado más gente a los foros donde tocamos, a las redes sociales y ahí ya empieza un compromiso implícito, voy a hacer lo que yo quiera hacer, porque ese es el privilegio del artista, pero al final, lo más poderoso es que eso que yo haga por capricho conecte con la gente”.

El sonido de Diamante Eléctrico es el resultado de lo que Daniel Álvarez y Juan Galeano han escuchado hace años, desde el heavy metal, hasta el hip hop. “Hoy en día, tiene mucho de hip hop, los beats, la forma en la que Juan frasea, pero también del soul de los 60, 70, la Fania (el sello que grabó a los salseros de Nueva York en los 70), la cumbia colombiana.

“Ya pasa menos, pero todavía hace algunos años, a alguien que venía del mundo de lo alternativo le hablabas del reguetón y no, ¿cómo que te gusta una canción de Manuel Turizo?, eso era un placer culposo; placer es placer, venga de donde venga y ahí es donde nos encontramos, esto no tiene reglas, restricciones, esto es lo que queramos que sea. Juan y yo podemos aparecernos cualquier día con un tema de reguetón, o de regional mexicano, que nos parezca increíble”.

De más jóvenes, un par de bandas les “rompieron la cabeza”, Aterciopelados y Café Tacvba. “Por la música, pero además por cómo se ven, sus temáticas, lo que significa para ellos Bogotá y ser chilango, eso permea todo lo que nosotros hacemos hoy en día, para eso venimos a hacer arte, para abrirnos las formas de ver el mundo”.

En mayo, Diamante Eléctrico se reunirán en México para escribir nueva música y tienen planeados conciertos acá en diciembre; mientras tanto, recorrerán América Latina con su gira, que los llevará a lugares en los que ya se han presentado y otros nuevos. Su horizonte sigue creciendo.