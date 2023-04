El gran cumbión le sacó brillo a la plancha del Zócalo

A las 21:05 horas de este sábado, la estelar Margarita La Diosa de la Cumbia y su orquesta, acompañados por un vistoso ballet, iniciaron su show con un opening en honor a su tierra colombiana y a México en el Gran Cumbión en el Zócalo.

La cantante, cuyos orígenes musicales fueron en el coro de La Sonora Dinamita de Lucho Argain y luego vocalista de esa agrupación, ataviada con un vestido rojo con pedrería y cabello recogido, subió al magistral escenario para interpretar la letra en honor a nuestro país: "Qué bello es México: sombrero, sarape y maguey..." interpretó en parte de la letra, para seguir con el cover de Corazón partío, de Alejandro Sanz.

"Muchas gracias. Ay, Dios mío. Buenas noches, gracias por estar aquí. Me rindo de amor por ustedes. Humildemente canto mis canciones para ustedes”, dijo La Diosa de la Cumbia ante un Zócalo lleno.

Con sus coristas prosiguió con Colegiala y su gran clásico Escándalo. Con Mi bombón mantuvo cautivo a su público.

"Mucho gusto, soy Margarita. Mexicana de corazón, con pasaporte. Ahora que sí son lindos. Un aplauso a mi ballet", expresó antes de que un par de bailarines hicieran la coreografía de La Macarena.

Luego de casi media hora de concierto, anunció: "Les presento a mi par de mexicanos que nacieron de mí. Marifer está empezando su carrera, ella es una extensión mía. Cantas hermoso y suerte", le dijo y dejó a su hija, quien interpretó el tema No te pido flores y luego, a dueto con Margarita, Que nadie sepa mi sufrir.

Posteriormente, invitó a su hijo y pidió: “No me digan suegra. Ok, quiero decirles que yo las voy a mantener y lo digo en serio... las voy a mantener lavando, planchando", dijo entre risas y apareció Jonathan, quien antes de cantar se lució bailando. Juntos canraron La vida es es un carnaval y Jonathan interpretó después Yo no sé mañana.

A las 22:00 horas se prendió el Zócalo con la canción Qué bello, para después escuchar a Margarita con El africano y el viento empezó azotar con fuerza, lo que provocó que el público comenzara a retirarse.

El ímpetu musical de Margarita retumbaba ante la fría noche que se avecinaba y siguió con Mi cucú y A mover la colita, Saca la maleta, Mil horas y cerró con Madre tierra (Oye) y La cadenita.

Homenaje a Selena, a 28 años de su partida

Previamente se presentaron los Kumbia Kings, liderados por Cruz Martínez, quienes tomaron el escenario para brindar el concierto con el que han girado los últimos 24 meses en Estados Unidos, México y otros países latinos, como lo hicieron saber en entrevista con El Sol de México.

Los 15 integrantes que incluyen tres vocalistas, dos raperos y Cruz en los teclados y voz, aparecieron como el colectivo bilingüe de música tradicional mexicana que lleva la ejecución del acordeón combinado con hip hip, cumbia y reggae.

"¡México!, estamos aquí los auténticos Kumbia Kings...", gritaron los de la banda mexico-americana y su primer tema fue ¡Muévelo!, mientras uno de sus integrantes caminó entre las vallas hasta el centro de la explanada para saludar al público, principalmente de jóvenes.

Continuaron con la versión de No tengo dinero, la cual llevó el coro monumental de los miles y miles de espectadores en el Gran Cumbión en el Zócalo.

En poco más de una hora con 25 minutos, los Kumbia Kings interpretaron Fuego, título que se leyó en las pantallas, entre efectos de colores rojo y amarillo, un tema que puso a bailar hasta los niños.

"Nos encanta venir a México por su energía. Vamos a ver quiénes gritan más, los del lado izquierdo o derecho", expresó uno de los vocalistas, que dio un empate al público, pues ambos lados gritaron con la misma fuerza.

Los Kumbia Kings prosiguieron con canciones como Azúcar y sí que animaron la fiesta masiva con su estilo peculiar. Prosiguieron con el tema romántico Te quiero a ti y Dime quién, que le cantaron al oído a una afortunada del público de nombre Andy, a quien subieron al escenario.

Los ganadores de cinco premios Grammy, con 25 años de carrera, interpretaron Boom Boom y otro integrante volvió al centro de la explanada para convivir con los seguidores llenos de juventud y energía.

Llenos de nostalgia y tristeza, los Kumbia Kings recoraron a Selena. "Ayer fue su aniversario luctuoso, ya 28 años sin ella", dijo el cantante antes de interpretar Fotos y recuerdos, Amor prohibido y Baila esta cumbia.

Cerraron con Fuiste mala, Sabes a chocolate, Mi dulce niña y Pachuco, que hizo retumbar el Zócalo con la energía de los Kumbia Kings, algunos sin playera, a pesar del frío.

Los Askis invitaron a Medio Metro

El show de apertura de El Gran Cumbión en el Zócalo estuvo a cargo de Los Askis, con su colorido vestuario y sus bailarines con penachos, que iniciaron con la canción Desde lejos.

Invitando a las parejas a bailar, interpretaron El rey de la cumbia, tras la cual el líder del grupo, José Cortés, dijo al público: "Un placer estar con ustedes, que Dios los Bendiga. Queremos invitar a Medio Metro" y sí, el invitado bailó a ritmo de La música de San Juan.

Prosiguieron con Ay, mi corazón, en una presentación que a lo largo de 60 minutos deleitó a la audiencia con su sonido de cumbia andina.

"Qué bonita tarde estar con ustedes... Quién viene soltera, al terminar se llevan un Aski. Canten con nosotros”, dijo el líder antes de interpretar Vienes y te vas.

Otras melodías fueron Niña enamorada y Cumbia azteca con la que la juventud no paró de bailar.

"¡Mil gracias! Antes de irnos nos tomamos la foto oficial que ya estuvimos aquí. Compadre, ¿te imaginaste tomar esta foto del recuerdo?", dijo José Cortés y cerraron con las clásicas Regresa amor y Vivir sin ti.