Flor de Toloache da voz a todas las mujeres

A 15 años de haberse conformado como el único grupo de mariachi femenino en Nueva York, la agrupación Flor de Toloache, liderada por Mireya Ramos y Shade Fiol, se presentan por primera vez en México, como parte de su gira de aniversario, razón por la cual las emociones están a flor de piel.

“Siempre que venimos a México nos sentimos nerviosas, porque aquí nació el mariachi y hay el miedo de que no reciban la propuesta como nosotras esperamos, ya que ha sido construida desde afuera. Sin embargo, gracias a Dios, la gente siempre conecta con nuestras canciones, tanto las originales, como los covers que hacemos. Creemos que a la gente le va a encantar, por toda la diversidad que hay en Nueva York”, comenta en entrevista Mireya Ramos, fundadora de la agrupación.

Gossip El mariachi Flor de Toloache prepara la fiesta para celebrar sus 15 años de carrera

Con múltiples nominaciones por su propuesta arriesgada, que conjuga géneros contemporáneos y tradicionales, que llevan al límite la concepción tradicional del mariachi, y tras ganar el Grammy Latino en 2017, por su álbum Las caras lindas, se saben representantes no sólo de un género sino “de todas las mujeres”, hecho que se ve reflejado en su reciente nominación a Artista Femenina del Año Regional Mexicano, en los Premios lo Nuestro.

“Para nosotras esta carrera se ha vuelto como una responsabilidad de representar a todo tipo de mujer. Todas somos diferentes, nos vemos diferentes y nos expresamos diferente. Esto se ve cuando estamos en el escenario, lo cual contrasta mucho con el mariachi tradicional, que, si tú lo ves, tiene una forma casi militar, todos están parados y nadie se expresa libremente.

“Esto no quiere decir que estemos en contra de la tradición, si no fuera por ella no estaríamos haciendo lo que hacemos, pero creo que es importante que también se le dé espacio a estas otras formas de evolución musical y de interpretación”, agrega Ramos.

CONVERSACIONES NECESARIAS

Haciendo memoria en los años que, desde 1999, Mireya Ramos comenzó a trabajar música tradicional con conjuntos locales, la intérprete reconoce que el camino ha sido complicado, por múltiples razones. En primera instancia, por haber sido educada en Puerto Rico ―a pesar de tener un padre mexicano y músico, además―, lo que la distanciaba del humor característico del mariachi; pero más que eso el hecho de ser mujer, que, hasta la fecha, aunque cada vez menos, despierta críticas desde la manera en que hacen sus presentaciones.

“Sea o no mariachi, todas nos hemos tenido que enfrentar al machismo, incluso en otras industrias que no son la música. Y es que, lamentablemente las cosas son así, una tiene que entrar a codazos si es que una quiere algo. No fuimos bien recibidas en el principio y tampoco cuando ganamos el Latin Grammy, y menos por la comunidad del mariachi. Esto da tristeza, pero a la vez es bueno que pase, porque son conversaciones que necesariamente tienen que existir”, afirma.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tras cinco álbumes con canciones propias y covers, las artistas cuentan cuáles son los motivos detrás de sus letras: “Tratamos de impulsar el empoderamiento femenino, por eso es que en nuestras canciones tratamos de incluir a mujeres en las historias para dar una nueva perspectiva del mariachi al mundo. Pero también hablamos un poco de nuestras experiencias como músicas en Nueva York”, detaslla Shade Fiol.

Su paso por México llegará a su conclusión con su concierto este sábado en el Festival Tecate Pal’ Norte, en Monterrey, donde compartirán escenario con artistas como Carla Morrison, Panteón Rococó, y Sebastián Yatra.