El extraño mundo de Jack cumple 30 años entre el Halloween y la Navidad

Han pasado 30 años desde que se lanzó y la popularidad de Jack Skellington se mantiene vigente y pasando de generación en generación a través de la película El extraño mundo de Jack.

Fue en 1993 cuando Tim Burton sorprendió al público con una historia animada, totalmente distinta. Muy oscura, en medio de un mundo mágico, donde el que reina es Jack, el rey de las calabazas de Halloween Town que se dedica a atormentar y sacar los mejores sustos.

Una noche, Jack se percata que asustar ya no es algo que realmente le llene, él busca darle un giro a su vida, eliminar la rutina y la monotonía; ya no ansía que llegue la noche de brujas para astemorizar a los pequeños, al contrario, ahora quiere innovar en la forma en cómo se presenta ante el mundo exterior.

La suerte está de su lado y, sin imaginarlo, sale de su mundo, se encuentra perdido en un bosque y descubre algunas puertas que llevan a celebraciones que, hasta ese momento, desconocía.

Acompañado de su perro Zero, Jack encuentra la residencia oficial de Santa Claus y, cautivado por la Navidad, decide implementarla para su propio mundo, algo que, en un inicio, salió bien, pero todo dio un giro inesperado.

Así se desarrolla la historia de El Extraño Mundo de Jack (The nightmare before Christmas) que este año cumple tres décadas de existencia.

En 1994, el filme fue nominado a un premio Oscar en la categoría de Mejores Efectos Visuales; en los Premios de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror, USA fue ganadora en categorías de Mejor Música y Mejor Cinta de Fantasía.

Una de las curiosidades de esta cinta en stop Motion es que los únicos rostros humanos adultos que se muestran como tal son la Señora Claus, Santa Claus, un policía y una mujer leyendo un libro en la ciudad Navidad. Otra es que la historia está basada en un poema escrito por Burton en el que sólo tenía tres personajes; al momento de adaptarla al cine se agregaron nuevas historias, como la de Sally, la novia de Jack.

En cuanto a diseño, Jack contaba en un inicio con un traje totalmente negro, sin embargo, para darle contraste, se optó por incluirle distintas rayas.

Ante las preguntas sobre una posible secuela o precuela de la cinta, el director Henry Selick explicó a la revista People que es casi imposible que esto se lleve a cabo.

“Creo que Tim (Burton) en particular siente que ¿por qué tocar eso? Ciertamente, no necesita ganar más dinero con una secuela. Ha tenido tantos otros éxitos y hasta ahora nadie ha presentado una gran idea para una secuela. Y sigo pensando que Tim tiene la última palabra. No creo que haya una idea que lo convenza”, dijo el director.

Burton es conocido por proyectos como El Joven Manos de Tijera (1990), Batman Regresa (1992), Beetlejuice (1988), El cadáver de la novia (2005), Alicia a través del espejo (2016), Dumbo (2019) y Merlina (2022).

¡Felices 30, Jack!