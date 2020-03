Élite llegó a darme tres cachetadas de realidad: Danna Paola

Hace tres años que Danna Paola protagonizaba en México el musical Hoy no me puedo levantar. Entonces vino la oportunidad de trabajar en una serie de Netflix llamada Élite, una apuesta arriesgada y desconocida cuyo principal requerimiento implicaba mudarse a España durante al menos un año. “Llegó literalmente a darme tres cachetadas a la realidad”, recuerda en entrevista.

Eso vino a cambiar drásticamente la vida y carrera de la actriz. “Al estar dos años fuera de mi país tuve que aprender a convivir conmigo, a quererme, aprender cosas que no tenía ni idea y que Lucrecia, el personaje, me ayudó a encontrar; características de mi personalidad, conocer gente nueva, estar lejos de mi familia. Eso ha sido parte fundamental para ser la mujer que hoy soy, que no es la misma de hace casi tres años”, confiesa en entrevista.

El éxito mundial de Élite es algo que “nadie se esperaba, nadie lo tenía ni por aquí”, dice pasando la mano sobre la cabeza. Y ahora que mañana llega el estreno de la tercera temporada, Danna Paola advierte a los fans que pasarán por momentos complicados: “Van a llorar un montón”.

“Cada uno de los personajes vuelve a involucrarse ahora con la muerte de Polo, es un ciclo que cierra la primera temporada. Como adolescentes en la serie, venimos cargándolo, ha sido un proceso, un crecimiento y es que crecer duele y cuando estás en esa edad todo te molesta, todo te duele, te afecta, ves esta transición de personajes y su catarsis y su manera de rebelarse ante muchas situaciones”, adelanta la intérprete de Oye Pablo.

Lucrecia, el personaje al que ha dado vida desde 2018, no será la excepción en los cambios que habrá en Élite, pues Danna Paola comparte que en esta temporada su papel dará un giro en su personalidad.

“Al final siempre ha sido esta chica que jode a todo el mundo por estar herida, porque es un animal lastimado que hiere para que no sea dañado. Aquí se da cuenta que está más sola y cuando no te das cuenta de tus errores es cuando despiertas y la vida te lleva por otros caminos”, explica.

LLEGÓ LA CONFIANZA

Ello también vino a impactar en su carrera como cantante, pues dejar México significó una catarsis que la impulsó a darse cuenta que podía arriesgarse a trabajar en la música luego de varios años de no lanzar ninguna canción.

“Básicamente ni siquiera sabía si quería volver a cantar, tenía miedo, dudé, porque básicamente hace siete años no hacía música. Además estaba componiendo mis canciones, salí con un primer tema (Final feliz) que me metió al pop urbano, algo que jamás había hecho. Todas esas experiencias de primera vez fueron muy aterradoras”, dice.

De ahí fue que surgió la semilla para lanzar Sie7e, su álbum de estudio en el que incluye Mala fama, Oye Pablo y Sodio, los temas que la han convertido en una de las cantantes mexicanas de mayor éxito. “Ahora que me he tomado la música súper en serio ha ido funcionando muy bien y eso me hace sentir orgullosa”.

“He sido muy sincera con mis letras y lo que quiero transmitir en mi música, tratando de sonar como nadie más que como yo, buscando mi sonido. Sé de lo que quiero hablar, quiero regresar a estas canciones que cuenten historias y que tengan un fondo más personal y emocional más que sólo cantar e ir de fiesta”, detalla.

Junto al lanzamiento de la tercera temporada de Élite, Danna Paola también prepara una sorpresa para sus fans. Después de agotar tres fechas en el Teatro Metropólitan, la cantante planea realizar este año su primer concierto en solitario en el Auditorio Nacional, además de continuar con las fechas de su gira en Latinoamérica.