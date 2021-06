En debate | Victoria’s Secret y sus modelos activistas

Victoria's Secret, la marca de lencería que durante años tuvo la primera palabra sobre el concepto de "sexy" y convirtió a los "ángeles" en objeto de deseo, emprendió un giro que busca empoderar a las mujeres y dejar de reforzar unos estereotipos de belleza inalcanzables para la mayoría.





Victoria’s Secret

Comunicado

“En la nueva plataforma The VS Collective en la que tendrán su hueco siete mujeres que serán sus embajadoras por sus logros profesionales y no por sus cuerpos. Este grupo lo forman: la futbolista y activista LGBT+ Megan Rapinoe; la actriz, Priyanka Chopra; la modelo, refugiada y defensora de la salud mental Adut Akech; la modelo transgénero Valentina Sampaio y la defensora de la diversidad Paloma Elesser, entre otras”.





Karlie Kloss

Modelo

“Un espectáculo como el de Victoria’s Secret es muy relevante en el mundo en el que vivimos. Hay algo muy poderoso en una mujer que gestiona su sexualidad y hace lo que quiere con ella. Un show como este celebra [nuestra sexualidad] y permite que todas seamos la mejor versión de nosotras mismas”.

Foto @VictoriasSecret





Wall Street Journal

Periódico estadounidense

“La imagen hipersexualizada que proyecta la marca, heredada de los 90, ni gusta ni vende. Los nuevos hábitos de consumo de los millennials, el movimiento feminista o revoluciones como la del Me Too han quitado a los Ángeles de Victoria del Olimpo de las ventas en lencería”.





Marita Alonzo

Periodista de tendencias española

“VS busca reconciliarse con las nuevas generaciones poniendo énfasis en el ámbito deportivo de la marca y en la idea de que los cuerpos de infarto de sus embajadoras son simplemente obra de sus duros entrenamientos. La rama sporty de Victoria’s Secret, goza cada vez de mayor protagonismo. En un momento en el que el athleisure es clave para triunfar en la moda, Victoria’s Secret no está dispuesta a dejar pasar la oportunidad de explotar su hashtag #TrainLikeAnAngel”.





VOGUE

Revista

“En 2018, el espectáculo anual de Victoria’s Secret se quedó en 3 millones 300 mil espectadores. Una cifra a años luz de su primera emisión en 2001, cuando el show se estrenó con 12.4 millones de espectadores o de su edición de 2013”.

Foto: AFP





EAE Business School

Escuela de Negocios España

“Digan lo que digan, VS es belleza, glamour, feminidad, sensualidad y éxito. Es la encargada de organizar el espectáculo más grande del mundo de la moda. Nos estamos refiriendo al Victoria’s Secret Fashion Show, que también es el evento más visto del planeta. Por si fuera poco, la mayoría de las modelos mejores pagadas del mundo son o han sido ‘ángeles’ de la firma”.





Nikki Baird

Analista de RSR

“Las millennials no se sienten identificadas con la firma. Victoria’s Secret podría ser la siguiente marca en ser derrotada por la generación de Instagram, que necesita sentirse identificada con las firmas que compra. No puedo evitar pensar que la compañía va a sufrir los mismos daños que sufrió Abercrombie & Fitch. Las imágenes de su web apuestan por cuerpos que no representan a la mayoría de las mujeres. Francamente, no evocan diversidad alguna”.

Foto: AFP