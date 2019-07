En serie Sitiados, rescatan a un México perdido

Con personajes complejos, una Veracruz presa de españoles, criollos y piratas y un país ubicado en el siglo XVII, este 26 de julio a las 20:00 horas se estrena la serie Sitiados con las actuaciones protagónicas de Eréndira Ibarra, Alfonso Herrera y Juan Manuel Bernal a través de la señal de Fox Premium.

En entrevista con Sebastián del Amo, director y los protagonistas, revelaron que es la tercera entrega de este serial que empezó en Perú, continuó en Colombia y ahora le toca el turno a México contar una parte de su historia, "porque está basado en hechos reales, la esencia de la historia si sucedió, aunque hay muchos agujeros negros que fueron tapados con la creatividad del equipo de producción y de los guionistas, pues se trata de una visión distinta a la presentada en los libros", explicó el director.

En voz de Eréndira Ibarra, le pareció muy interesante mostrar a un México muy diferente a como lo conoció de niña, "mi papá era de llevarnos de niños a los museos, contarnos historias del México antiguo, pero cuando creces te das cuenta que no todo fue tan romántico como te decían, la historia está escrita por hombres y por supuesto, la violencia está muy a flor de piel en los relatos", afirmó.

Por su parte, Poncho Herrera dijo que la lucha por el poder, la política de la Nueva España y la dirección que toman los líderes sociales dejaron un manual para actuar de los nuevos políticos, "antes eran castas, ahora son clases sociales, además de que siempre hay conflictos en los diferentes grupos que se pelean el poder, se desacreditan, se engañan y mienten".

Para el director el hilo conductor es la pérdida de una joya prehispánica, una piedra preciosa hecha con jade y oro, conocido como el collar de la serpiente que es rescatado por una indígena que logra protegerlo los años posteriores a la conquista de 1521 y tras varias generaciones llega a las manos de un criollo español, quien la oculta y se la da a su hijo Leóno.

Tras una revuelta organizada por los organismos de poder de aquel tiempo que querían quedarse con el collar, juzgan al hombre y terminan por ejecutarlo, pero Leóno de 15 años de edad, logra ocultarla y escapar del puerto.

Años después regresa bajo el nombre de Lorenzo para recuperar la joya y ejecutar a los asesinos de su padre, pero se ve envuelto en una serie de enredos propias de la ciudad que está llena de españoles, criollos, piratas y comerciantes, así que cualquiera puede tenerla escondida.

En la charla, los actores, relataron que el atractivo adicional son las historias que se convierten en leyendas y con el paso de los siglos narran la historia de las joyas perdidas de la conquista española, "todos hemos escuchado que en tal lugar se escondieron piezas de oro, que en otro sitio hay piezas prehispánicas y en otros, cofres con mapas que esconden tesoros, esta serie de ocho capítulos dejará muchas puertas abiertas para conocer más e investigar sobre nuestro México, es una parte de nuestra historia que no se cuenta mucho porque no existen muchas evidencias, era tierra de nadie, entre mexicanos y no mexicanos que eran los hijos no reconocidos de españoles y los piratas que llegaban y rondaban Veracruz atraídos por la esperanza de encontrar algo de esos tesoros perdidos, en esos años había poca preocupación por escribir la historia", añadió Herrera.

Sin caer en clichés, la narrativa se desenvuelve en la figura de dos personas que de niños eran muy unidos pero con el paso del tiempo y las desgracias se separaron, pero el retorno de Lorenzo los vuelve a poner frente a frente y ante un dilema, si el amor podrá ser más fuerte que la venganza.