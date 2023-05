Enamorado de los escenarios. Ringo Starr retoma su gira en Estados Unidos

A los 13 años, Ringo Starr tenía un sólo sueño: tocar la batería. Hoy, 70 años después, continúa cumpliendo esa meta a lo grande, al lado de grandes músicos que él mismo congregó para formar las distintas alineaciones que su All Starr Band ha tenido desde 1989.

“Ha pasado mucho tiempo, 34 años, con algunas pausas debido a la pandemia, pero es lo que hago. Me encanta tocar y compartir con grandes músicos, y grandes canciones, y todo eso lo obtengo de estar con estos chicos”, señala en conferencia de prensa, donde estaba rodeado de los artistas que lo acompañarán en la gira que arranca este viernes 19 de mayo.

Dicho tour se había visto afectado anteriormente, debido al diagnóstico de Covid que recibió el también cantante a finales del año pasado, que incluso lo obligó a cancelar las presentaciones que tenía agendadas en el Auditorio Nacional en octubre.

Sin embargo, hoy se siente muy feliz de volver a los ensayos, y prepararse nuevamente para retomar sus actividades, pisando sitios como San Diego, Las Vegas, Los Ángeles, Jacksonville, Colorado, Long Beach, Atlanta, Kansas y Nashville.

Y es que para Richard (su verdadero nombre), tocar en vivo siempre ha sido una de sus mayores satisfacciones como artista. Este amor por los escenarios en vivo se remonta a sus inicios en la industria, cuando formó parte de la banda de Eddie Clayton, con quien dio sus primeros pasos como baterista profesional.

“Tengo mucho que agradecerle a Eddie. Vivía cerca de mí, trabajábamos en la misma fábrica. Era maravilloso porque es de esos chicos que podían tocar cualquier cosa. No teníamos sentido del tiempo, y siempre recuerdo eso”, narró.

“Me encantaba tocar con él, he tocado con grandes bandas, simplemente me encanta tocar en vivo. Es difícil ser baterista y tocar en vivo, a veces sueño que toco la guitarra o el piano, solía tener una fantasía donde era pianista, pero ahora tengo a todos estos hombres maravillosos detrás de mí. Me encanta estar en un grupo”.

En esta ocasión, la All Starr Band está compuesta por Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham y Gregg Bissonette. Ellos comparten esa emoción por los conciertos, y se sienten comprometidos con dar lo mejor de sí mismos, para que su público obtenga lo que espera.

“Amo a la audiencia y ellos me aman a mí. Toda la banda ama a la audiencia, son parte de la razón por la cual sigo saliendo. Porque nos devuelven mucho”, contó Ringo con una sonrisa en su rostro.

LLEGA CON LAS PILAS RECARGADAS

Para Ringo Star, tener días libres entre sus presentaciones no es una opción, pues a sus 82 años, se siente lleno de energía, y asegura que tiene ganas de aprovechar cada oportunidad para convivir con sus fans y darles un buen show.

“Voy al gimnasio casi todas las mañanas y me preparo. Cuando nuestro equipo armó el tour nos dio muchos espacios libres, pero me quejé, y ahora los llenaron. Porque si estoy en el camino, quiero tocar, no me quiero sentar en un hotel y relajarme durante tres días. Simplemente es quien soy”.

NO HAY FECHAS PARA MÉXICO

Sobre la posibilidad de reagendar sus shows en México, señaló que sí está abierto a esa posibilidad, aunque por el momento no existen planes concretos para confirmar una nueva fecha.

“Siempre hay oportunidad de volver. Me encanta el venue en México (Auditorio Nacional), me encanta Sudamérica, la última vez que estuvimos ahí nos la pasamos muy bien. Todos en el público estaban listos para divertirse, porque es lo que hacemos”, finalizó.