"Es real, no letal", Kalimba da positivo a Covid-19

Kalimba reveló a través de redes sociales que dio positivo a Covid-19, por lo cual se convierte en el segundo integrante del grupo musical OV7 en contraer el virus.

A dos meses de que Érika Zaba compartiera que ella y su esposo habían dado positivo al coronavirus, los fans de OV7 nuevamente vuelven a externar su preocupación tras conocer que Kalimba está pasando por la misma situación.

➡️ "No pasa nada", Youtuber no cree en el Covid-19 y fomenta no usar cubrebocas

A través de Instagram, el cantante informó sobre su estado de salud tras haber contraído el virus. La publicación fue acompañada con una fotografía en donde aparece Kalimba recostado sobre su cama junto a su perrito Kobe.

"Su servilleta con Covid y sir Kobe que no se mueve de mi lado aun in this thing #covid es real. Not lethal", se lee en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kalimba (@kalimbaofficial)

A pesar de destacar que está bien, no compartió más detalles sobre si presenta síntomas o si se encuentra en el grupo de los asintomáticos, no obstante, sus seguidores no dudaron en externarle su cariño y apoyo.

Cabe resaltar que al comienzo de la pandemia en México, en medio de las duras críticas que se lanzaron sobre las personas que debían salir a las calles para trabajar, Kalimba pidió a sus seguidores no juzgarlos.

➡️ "Necesito ayuda", imitador de Juan Gabriel se graba antes de morir por Covid

"Ahorita leo mucho juicio por parte de muchos mexicanos enojados porque todavía hay gente allá afuera en las calles, cuando deberíamos guardarnos en casa.

"Tienen que saber que no todo el mundo se puede dar ese lujo… Hay quienes viven el día y a esas personas por 15 días no suficiente, la campaña debería ser pedirle gente que tiene la oportunidad de pagarles esos días, para que se puedan ir a sus casas", señaló en redes sociales el cantante.