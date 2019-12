Eugenio Derbez presenta la segunda temporada de LOL: Last one laughing

No hay nada más difícil que aguantarse la risa, ¿a quién no le ha pasado?, hasta en los momentos más cotidianos e incomodos, como cuando tus papás te regañan y se les traba la lengua, o cuando la maestra en el salón de clases pide guardar silencio, en un velorio, en una misa, etc, pero cuando sabes que si te aguantas la risa podrás ganar un millón de pesos, es aún más complicado.

Precisamente ese es el objetivo del reality de comedia LOL: Last one laughing, que el próximo viernes 13 de diciembre estrena su segunda temporada por Amazon prime video y en el que Eugenio Derbez regresa como anfitrión.

“Me gustó mucho gusto porque es un nuevo proyecto y tiene toque de frescura que te hace encontrarte con nuevos talentos de la comedia que no tienen la oportunidad de tener un foro y darse a conocer, están en YouTube o en un bar haciendo standup, pero no es suficiente”, dijo Derbez a El Sol de México.

Añadió que es un programa que ya se hizo con éxito en Japón, se replicó en México y ahora esta por extenderse a Australia, “para mí, esto es un experimento y lo bonito de eso es que hay una combinación de todo tipo de humor, de edades, estilos, no hay censura y se vale hacer de todo para hacer reír”.

En el show participarán 10 comediantes Alex Fernández, Bárbara Torres, “El Capi” Pérez, El Diablito, Gustavo Munguía, Iván “La Mole”, La Kikis, Ricardo O’Farrill, Slobotzky y Verónica Toussaint, quienes deberán aguantar la risa por un lapso de seis horas, quienes caigan en la carcajada serán descalificados y el último obtendrá el premio económico.

“Me duele apretar el botón y tener que eliminarlos, la verdad es que todos los chavos son muy talentosos, la mínima sonrisa, mueca o intento de, es motivo de su salida”, explicó el también productor de cine.

El experto de comedia, confesó que cuando tenía sus programas de televisión, él sentía que lo censuraban, pero conforme ha ido evolucionando la tecnología y propuestas de contenido, se da cuenta que antes tenía mucha libertad de expresión “Esta cambiando el mundo de una manera impresionante a todos los niveles y en la comedia también curiosamente siento que antes había censura y no es verdad, ahora es cuando hay más censuran, ahorita en redes, no puedo decir nada porque ya me crucifican”.