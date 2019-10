[Video] Eugenio Derbez se sorprende al descubrir que Vadhir es Camaleón

El productor y actor Eugenio Derbez mostró su sorpresa al enterarse que su hijo Vadhir era Camaleón, el ganador de Quién es la Máscara.

A través de Instagram Stories compartió con sus fans cómo disfrutó el último programa con Alessandra Rosaldo y su otro hijo José Eduardo, pero nunca se imaginó quién estaba bajo la máscara de Camaleón, aun cuando su esposa le dijo sus sospechas.

Derbez aseguró que no sabía que Vadhir participaba e incluso se lo preguntó dos veces, pero por contrato, el joven actor tenía prohibido comentar que estaba en la emisión, incluso a su familia.

No!!! Se lo pregunté un par de veces y me lo negó! Me acaba de decir que por contrato, tenía prohibido decírle a nadie. https://t.co/gvkVSbCqNP — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 14 de octubre de 2019

Las felicitaciones de la familia Derbez no se hicieron esperar. “Estoy muy orgulloso de ti”, escribió Eugenio.

Ver esta publicación en Instagram GANADOR DE @quieneslamascara !!!Felicidades hijo @vadhird !!! Estoy muy orgulloso de ti 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Te amo! Una publicación compartida por Eugenio Derbez (@ederbez) el 13 de Oct de 2019 a las 9:12 PDT

Los Derbez de lo más felices con la victoria de Vadhir en 'Quién es la Máscara', ¡Así lo felicitaron!: pic.twitter.com/V37wL9aG5f — Mister137 (@ElMister137) 14 de octubre de 2019

Para Vadhir, fue una de las experiencias más increíbles en su vida, “me puso nerviosísimo pero que me hizo disfrutar de una manera distinta mi lado musical. Amé que cada uno de ustedes se enamorara de Camaleón”.