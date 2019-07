Evanescence regresa a México tras siete años de ausencia

La banda estadounidense Evanescence volverá a México el 30 de noviembre próximo para presentarse en el Knotfest 2019, festival musical organizado por la agrupación de heavy metal Slipknot.

El grupo liderado por Amy Lee tocará en el Parque Deportivo Oceanía, en la Ciudad de México, luego de siete años de ausencia, pues su presentación más reciente en la capital fue en 2012, cinco años antes también estuvo en el país para lanzar su álbum The open door.

La formación musical originaria de Little Rock, Arkansas, alcanzó la fama con su tema Bring me to life en 2003; actualmente se encuentra de gira para promocionar su cuarto material discográfico titulado Synthesis.

“Estaremos tocando en el @knotfestmexico el sábado 30 de noviembre con un grupo de grandes bandas. ¡Comenta si nos vemos allí!”, escribió la agrupación en sus redes sociales.

Knotfest y Force Fest

El Knotfest y Force Fest dieron a conocer el cartel de las bandas que se presentarán en la capital mexicana el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, entre las que destacan Slipknot, Evanescence y Rob Zombie.

Para la edición de este año, ambos encuentros se unieron para crear un concierto de metal de dos días, en el que también actuarán Behemoth, Accept y Saxon.

Por su parte, el Force Fest tendrá como músico estelar a Rob Zombie, metalero que en la edición de 2018 canceló su actuación en México.