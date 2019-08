¡Felices 60 Cerati! El fundador de Soda Stereo sigue inspirando a nuevas generaciones

Gustavo Cerati fue un pionero del rock en español, su temprana muerte a los 55 años reafirmó su carácter de icono. La música lo acompañó toda su vida y sus canciones, las de su época como líder de Soda Stereo y las de su etapa solista, aún acompañan el día a día de miles de fans que así lo mantienen vivo.

Cerati llegó a este mundo un 11 de agosto de 1959, en Buenos Aires, Argentina, desde pequeño mostró una gran pasión por la música, la cual se incrementó cuando a los nueve años recibió como regalo su primera guitarra, instrumentó que lo acompañaría por el resto de sus días.

La música no se despegó de él, llegó a formar parte de un coro y cuando llegó el tiempo de ir a la Universidad, lejos de optar por una carrera ligada a este interés, eligió estudiar publicidad en la Universidad del Salvador, pero la vida siempre te pone en aquello a lo que fuiste destinado y fue así que en ese lugar conoció a Zeta Bosio, con quien fundó más adelante Soda Stereo .

Influenciados por The Police, Bowie y The Cure, Cerati y Bosio, decidieron formar un grupo, al que tiempo después se uniría Charly Alberti, luego de presentarse en varias discotecas y de un largo tiempo de trabajo, editaron su primer álbum homónimo, el cual los llevó a varios festivales de música, con lo que su popularidad se incrementó considerablemente.

Como grupo crearon infinidad de éxitos que marcaron el ritmo en las décadas de los 80 y 90 temas como De música ligera, La ciudad de la furia o Persiana americana definieron un estilo que es irrepetible y los colocó a la vanguardia del rock en español.

Y es que como decía Cerati: "El arte te da la posibilidad de mentir, de imaginar, de cambiar los esquemas. Ojalá me animara a mucho más de lo que me animo. De eso se trata ser artista, de animarse, de ser cara rota, pero con talento".

Finalmente Cerati se animó, porque después de dedicar 15 años a Soda Stereo, de 1982 a 1997, año en el que se disolvió el grupo por problemas personales, él decidió iniciar una aventura como solista.

Siete discos dejó el grupo como legado musical: Soda Stereo, Nada personal, Signos, Doble vida, Canción animal, Dynamo y Sueño Stereo.

Para Gustavo la música era su vida y él la definía como "una puerta que abro continuamente. Es una de las cosas que más me gustan en la vida y la tengo ahí. Es como una especie de gimnasia emocional. Me lleva a un lugar de entusiasmo y locura que pocas cosas me producen", dijo a Mucho Music en 2009.

La locura siguió en una etapa individual, en la que compartió cinco discos: Amor amarillo (que hizo cuando todavía formaba parte de Soda Stereo), Bocanada, Siempre es hoy, Ahí vamos y Fuerza natural. Fue precisamente cuando presentó este último álbum en 2009 que declaró: “Si yo me retirara ahora en este momento, que no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento por Fuerza natural”.

El 15 de mayo de 2010 Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular isquémico, luego de ofrecer un concierto en Caracas, Venezuela. Anteriormente había sufrido una tromboflebitis, por su tabaquismo, que era tan fuerte, que llegaba a fumar hasta 40 cigarros diarios.

Cuatro años se mantuvo en coma, falleció el 4 de septiembre de 2014, nos dejó su música y un recado: "Despiértame cuando pase... el reguetón". Frase que pronunció en el concierto del reencuentro de Soda Stereo en el estadio Riverplate en 2007.

Hoy el músico cumpliría 60 años, sus fans seguramente le dirán ¡Gracias... totales!