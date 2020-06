¡Felices 80, sir Tom Jones, el Elvis Presley de País de Gales!

La versión que hace Tom Jones de Vehículo, el clásico del grupo setentero Idus de marzo, es única. Las damas se derriten por él, literalmente, mientras bailotea con singular estilo en el escenario. El cantante es el Elvis Presley de Gales y goza de un gran prestigio en el mundo del espectáculo.

En efecto, la escena corresponde a los años 70 porque hoy, el artista británico, cumple 80 junios de vida y se aprestan a festejarlo en casa, soplándole a las velas y rebanando pastel.

Apuesto, fornido, lo proyectaron como “sex symbol” (igual que a Elvis) durante su mejor época y ha vendido más de 100 millones de discos alrededor del planeta Tierra.

Nació el 7 de junio de 1940 en Pontypridd, País de Gales, y la reina Isabel II lo nombró Sir en reconocimiento a sus logros y su aportación a la corona. En realidad se llama Thomas John Woodward y sus fans lo adoran por su carisma y privilegiada voz de barítono potente y robusta.

Tom inició su carrera en 1963 y ha transitado entre el pop, el rock, el blues y el soul, logrando conquistar a los públicos más exigentes. Circula un video en Youtube donde se le ve, incluso, cantando a dueto con Janis Joplin.

En 1966 se hizo acreedor al premio Grammy a la revelación pues, como todos los cantantes, desde chiquillo ya cantaba en las fiestas familiares y se distinguía en el coro de la escuela. Y también, como suele ocurrir con las grandes estrellas, tuvo que luchar desde abajo para ganarse la vida y debió emplearse como albañil y vendedor callejero tocando de puerta en puerta antes de alcanzar la gloria.

LOS INICIOS

Tom comenzó como vocalista del grupo Tommy Scott y los Senadores para luego convertirse en solista (igual, suele suceder). El nombre lo adoptó su mánager, Gordon Mills, de una obra literaria homónima. Un primer sencillo grabado en el sello Decca (el mismo que rechazó a Los Beatles en una audición de prueba) no tuvo éxito, el cual le llegó en 1965 con el tema It’s not unusual y en seguida grabó el tema musical de la cinta Thunderball, del espía James Bond. Dalila, sin embargo, es una de las canciones que consolidaron su éxito, lo mismo que Help yourself y ¿Qué hay de nuevo, Pussycat?

Y, como se trataba de la estrella del momento, Tom Jones tuvo su propio programa de televisión, aunque el auge del funk y la música disco golpearon su carrera y lo orillaron a repuntar en la segunda mitad de los años 80. Desde entonces ha mantenido intactas su carrera y su imagen de gran ídolo pop a nivel mundial, aunque hace cinco años dejó de grabar, tras la aparición de su álbum Long lost suitcase.

También ha sido actor en películas y series de tv, aunque el grueso de su carrera está cimentado en el disco y en el mercado del entretenimiento en vivo, como sus giras sobre todo en el continente europeo y sus grandes temporadas en Las Vegas. Cerca de 40 producciones integran su discografía.