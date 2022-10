Festival Pa´l Norte anuncia fechas para 2023: por primera vez durará tres días

Tecate Pa'l Norte anunció este jueves, a través de su cuenta de Twitter, las fechas en que se llevará a cabo el festival en el 2023.

Según el cartel presentado por el festival regio, en la edición del siguiente año el Parque Fundidora tendrá por primera vez tres días de música, ya que el evento se realizará los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril.

En la presentación de este 2022 algunos headliners fueron bandas como Marron 5, la banda neoyorkina The Strokes, The Linbertines y C. Tangana.

La novena edición del Pa'l Norte se dió el 12 y 13 de noviembre de 2021, después de que se cancelaran los eventos masivos debido a la pandemia por Covid 19. Fue el primer festival que se organizó después de tomar medidas de aislamiento en el país.

En ese entonces el aforo permitido era sólo del 40 por ciento, aproximadamente 60 mil personas disfrutaron en ese entonces de uno de los festivales más importantes de Monterrey, Nuevo León.

Aún no dan a conocer el cartel de las bandas que participarán en la edición 2023; sin embargo, no faltará mucho para que salga a la luz, así como el costo de las fases, los horarios y los escenarios que presentarán a los músicos que seguramente prenderán a los asistentes.

Como era de esperarse, en las redes sociales ya se ha empezado a especular sobre las bandas o cantantes que se esperan en el festival: los nombres que más suenan son Avril Lavigne y Blink 182.

Una de las preocupaciones que los seguidores del Pa'l Norte han mostrado en el tweet que anuncia las fechas es que los boletos se terminen en las primeras fases de la preventa.