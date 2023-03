Con rock y lucha libre, el festival The World is a Vampire fue un éxito en su primera edición 

La primera edición de The World is a Vampire, festival de rock y lucha libre creado por The Smashing Pumpkins, fue todo un éxito en el Foro Sol, al congregar a 35 mil personas que disfrutaron de la música y las batallas en el pancracio.

Bandas como El Shirota, Acid Waves, Chelsea Wolfe y Deafheaven se encargaron de inaugurar la actividad en los dos escenarios.

Tras dos encuentros de lucha libre, que tuvo como pelea estelar a Blue Demon Jr. y Vampiro Canadiense, quienes cayeron ante los rudos, subió al escenario la banda Turnstile para interpretar los temas Mistery, Black out, Endless, Fly again, Holiday, Underwater boi, Don't play. Para las últimas canciones, el slam ya se había armado entre el público y los chorros de cerveza volaban por los aires.

Las cosas no pintaban muy bien para para Blue Demon Jr., pero El Vampiro Canadiense llegó para salvarlo.



Diez minutos después, el trío femenil de metal mexicano The Warning tomaba el escenario secundario con Chile, Enter sandman y un fragmento a capella de Martirio, que entonaron junto con el público.

"Muchas gracias, Ciudad de México, qué bonitas voces tienen", expresó Daniela Villarreal, la vocalista de la banda. Las regiomontanas tuvieron que dejar dos temas de su setlist fuera debido a que el tiempo se les acabó, finalizando con Evolve.

Emoción por Interpol y fallas de Peter Hook

Nuevamente Interpol deleitó a sus fans mexicanos que se dieron cita en este primer festival y, durante más de una hora, la agrupación liderada por Paul Banks interpretó Rest my chemistry, Evil, Narc, Toni, Something changed y Obstacle 1.

Como ya es su costumbre, Paul dirigió varios mensajes en español al público azteca, pese a que es bien sabido el buen dominio que posee del idioma, enloquecían cada que hablaba.

Interpol, consentidos del público mexicano, ya toma el escenario principal del festival The World is a Vampire; así suena "Rest my chemistry".



Casi al final de la presentación, algunos asistentes se trasladaron al escenario secundario para disfrutar del concierto de Peter Hook & The Light.

Sin embargo, el show del cofundador de Joy Division y New Order se vio opacado por fallas en el audio que impidieron a los fans que se encontraban en la parte de atrás disfrutar de sus canciones.

Aunque en repetidas ocasiones les pidieron que subieran el volumen, el error persistió hasta el final del repertorio