Fey cantará con orgullo para la comunidad LGBT en el Zócalo

Ser el acto que cierre las actividades de la 40 Marchadel Orgullo LGBT es un sueño que esta noche podrá cumplir Fey. Y es que, aunque ya ha tenido oportunidad de dar shows en San Francisco o Long Beach, en Estados Unidos, en el marco de estas celebraciones, la cantante finalmente podrá compartir su música con la comunidad gay en México en el Zócalo capitalino, con quien dice tiene una conexión especial.



“Es obvio que la conexión existe en música, en pasión, en muchas cosas que quizá ni se pueden explicar porque son cosas que así se dan. De ahí viene el estar agradecida no sólo con la comunidad, sino con todo un público que lleva 23 años dándome todo el cariño, compartieron mis historias, permitiéndome llegar a sus playlist y a sus corazones”, explica la cantante que recientemente estrenó su sencillo Comiéndome tus besos.

Fey reconoce que la apertura y el respeto en México a la comunidad gay ha crecido, sobre todo con las nuevas generaciones. “Yo lo veo con mi hija de siete años. Un día me preguntó ‘¿Mamá, qué es ser gay?’, y cuando se lo expliqué me dijo ‘¿Y por qué les dicen gays? ¡¿Esa palabra qué?!’Me quedé fría cuando me dijo eso porque me hizo pensar que efectivamente esto es normal y no que tiene que ver una palabra”, explica.

Sin embargo, tampoco niega que aún queda un largo camino para erradicar la discriminación que se vive en algunos lugares de nuestro país. “Claro que siguen existiendo pequeños grupos de gente que a veces están muy cerrados, que tienen muchos miedos y que por eso se muestran enojados hacia otra forma de pensar. Yo creo que es miedo, más que otra cosa, y por eso rechazan”, lamentó.

“Los seres humanos tenemos que juzgar menos, aceptarnos más como somos. Aprender a no disfrutar de burlarnos de las demás personas, del dolor ajeno, de muchas cosas. Tenemos que ser más sensibles, más empáticos. Creo que la empatía es algo que debemos generar en nosotros cada vez más para que el mundo cambie desde dentro”, señaló la cantante.

Al ser cuestionada sobre la ausencia de una agenda política de los candidatos presidenciales sobre la comunidad LGBT, la intérprete de Azúcar amargo dijo: “Este tema (de la discriminación) tendría que ser algo importante, porque es un problema que existe; además de otras cosas que nos pasan como al mundo femenino. Qué bueno que hay gente luchando y que dice: ‘Les está faltando esta propuesta: integrarnos'. No hay que dejar de decirlo porque tarde o temprano se tiene que escuchar la voz de la gente unida”, indicó.

Fey adelantó que el show que ofrecerá a las 21:00 horas en el zócalo capitalino recorrerá su trayectoria musical. Sin embargo, será distinto al espectáculo que prepara para el 26 de octubre en la Arena Ciudad de México, donde comenzará su Desnuda Tour, una gira que la llevará a dar conciertos por nuestro país y Estados Unidos y donde presentará temas originales de esta nueva etapa en su carrera.