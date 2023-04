Fyre Festival: el evento que terminó en fraude millonario anuncia su segunda edición

Fue en 2017 cuando Billy McFarland fue acusado de haber realizado una de las estafas más mediáticas de los últimos años, pues organizó el evento que prometía ser de lujo en una isla privada de las Bahamas, Fyre Festival, con el que reunió millones de dólares.

Se estima que McFarland defraudó a dos inversionistas con una cantidad que podría ascender a los mil 200 millones de dólares, del mismo modo, presentó a uno de ellos papeles falsos de propiedad de acciones para "legitimar" el proyecto que no se llevó a cabo según lo prometido.

Para acceder al evento que aseguraba una experiencia con yates, jets privados, música, celebridades y alta gastronomía, los asistentes pagaron más de mil 200 dólares, pero sólo presenciaron mala organización y un menú que constaba de dos panes con queso y una pequeña porción de ensalada.

El festival fue promocionado por McFarland, el rapero Ja Rule, celebridades como Bella Hadid y Kendall Jenner y prometía artistas musicales como Major Lazer, Blink-182 y Lil Yachty.

Para las autoridades de EU, esto no fue un evento mal organizado que se salió de control, sino una estafa en la que el joven empresario de 25 años tergiversó sus ingresos y los de sus negocios para hacer creer a los inversores que contaba con la solvencia suficiente en caso de que algo saliera mal.

El desastre fue tal, que existen dos documentales que narran lo sucedido "FYRE: La fiesta más exclusiva que nunca sucedió", dirigida por Netflix que salió a la luz en 2019 y Fyre Fraud, lanzado en la plataforma Hulu ese mismo año.

Finalmente, McFarland enfrentó múltiples demandas que lo llevaron seis años a prisión y a unos días de haber cumplido su condena el empresario acusado de fraude anunció en su cuenta personal de Twitter que busca organizar nuevamente el evento.

"Fyre Festival II finalmente está sucediendo. Dime por qué deberías ser invitado". Fue lo que escribió en su cuenta personal, sin recibir alentadoras respuestas.

🔥 Fyre Festival II is finally happening.



Tell me why you should be invited. — Billy McFarland (@pyrtbilly) April 10, 2023

Del mismo modo, añadió que "Fyre Festival 2 tiene más interés que la última vez con $0 en gastos de marketing. Pero no es lo que piensas. ¿Cómo quieres participar?".

Incluso McFaland etiquetó al dueño de Space X, Elon Musk en un comentario donde insinúa que la versión 3 del evento debería ser en el espacio.









