Gaby de la Garza disfruta la vida bailando en patines

A muy temprana edad, Gabriela de la Garza aprendió a andar en patines; su padre la llevó al Bosque de Chapultepec para que, además de estar en contacto con la naturaleza, pudiera desarrollar habilidades físicas y de coordinación.

“Mi papá me llevaba al bosque y me amarraba un cojín de la sala con un mecate (en los glúteos) para cuando me cayera, pero luego lo dejé por cuestiones de la vida y ocupaciones y en la pandemia, unas amigas me regalaron unos patines, de ahí ya no los solté”, afirmó la actriz en entrevista.

“Para mí fueron un salvavidas, me clavé durísimo y empecé a conocer a las personalidades en esta industria por medio de redes sociales, comencé a viajar para aprender de ellos y ahí descubrí que en vivo y en directo es cuando mejor se aprende de esta actividad”, agregó.

Con el fin de compartir ese gusto por los patines con otras personas, De la Garza se unió al proyecto Bliss on Wheels, ocupando el cargo de vocera para difundir el roller dance.

“La gente ha reaccionado increíble a este tipo de eventos, es la tercera edición en nuestro país, comenzamos en mayo pasado, no llevamos ni un año. Al practicar esta actividad, la gente sale feliz, llena de endorfinas, no solo es un ejercicio físico, también es una actividad familiar, divertida, sana, en donde yo he notado beneficios emocionales, psicológicos y es una especie de meditación en movimiento.

“Con esta actividad encuentras el balance sobre tu vida, vas notando cambios en tu vida diaria, tienes mayor autoestima, te sientes más seguro porque te afrontas a vencer tus propios miedos e inseguridades”, sostuvo.

De la Garza anunció que para este año se prevén realizar cuatro eventos de este tipo. El primero se llevará a cabo del 23 al 25 de febrero en el Pinche Gringo, en la Ciudad de México.

Ésta será la primera vez que tengan como invitadas especiales a las patinadoras Keon Saghari y Candice, ambas de Los Ángeles, California.

/ Cortesía: Gabriela de la Garza

“Son mujeres bailarinas, coreógrafas que dedican su vida a los patines, de eso viven y van por todo el mundo patinando dando talleres, de verdad es un lujo tenerlas en México juntas.

“Ellas van a dar principios básicos, técnicas, coreografías, nos ayudarán a tener un estilo propio que es algo que en México nos hace falta, es una disciplina que en México es reciente, tenemos pocos años de practicarla. Buscamos fortalecer la comunidad, hacerla más profesional, no tiene límite de edad”, expresó la actriz.

Por otro lado, en cuanto a proyectos de actuación, de la Garza anunció el próximo estreno de la cuarta temporada de El Capo, serie que grabó en Colombia y estará disponible a través de Paramount+. Será una serie de ocho episodios.