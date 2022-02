Gael García y Diego Luna producirán documental sobre el movimiento artístico ASCO

Gael García Bernal y Diego Luna estarán detrás de la producción de ASCO: Without permission, documental dirigido por Travis Gutiérrez Senger que narrará la historia de este colectivo artístico de origen chicano que irrumpió en el este de Los Ángeles durante 1970 y 1989.

A través de su casa productora, La corriente del Golfo, los actores mexicanos harán equipo con las compañías productoras North of Now, originaria de Los Ángeles y Asa Nisi Masa Films, a cargo de Gutiérrez Senger, además de asociarse con Exile Content, reveló Variety.

ASCO se volvió un grupo de artistas de origen mexicoamericano que a través de la fotografía, la pintura, los performances y sus No-películas, combinó el activismo y el arte, para protestar contra la desigualdad social de la época en Estados Unidos y el papel de los latinos en la cultura.

“¿Dónde estaríamos sin los pioneros que irrumpen en escena sin que nadie los solicite, por pasión y coraje? ASCO representa un momento único para la cultura latina”, dijo Gael García al medio estadounidense. “Ellos se hicieron escuchar y por eso hoy somos una voz en EU Es imperativo tener este documental como parte de nuestra historia”.

Por su parte, Diego Luna mencionó que desde su primer acercamiento con el movimiento artístico de ASCO describió que este era un colectivo “que se divertía y se desafiaba a la vez. Este retrato comparte el mismo espíritu. Es la sucesión natural de su obra de arte y su mensaje”, comentó.

Por su parte, el director Travis Gutiérrez señaló que “la historia de ASCO es realmente inspiradora y nos brinda nuevas formas de pensar sobre la creatividad y el cambio social”.

Realizador del corto documental ganador en el SXSW Festival, White Lines and the Fever: The Death of DJ Junebug (2010) y el largo no ficción Desert Cathedral, Gutierrez señaló que “la próxima generación de artistas que aparecen en la película llevan esta tradición de muchas maneras y estamos emocionados de colaborar con ellos y de contar la increíble historia de ASCO”.

La producción del documental incluye nombres como Kyzza Terrazas (Somos lengua), Santiago Maza (La fiesta del trueno), Arturo Sampson (Miss Bala) y Castulo de la Rocha (Carlos Almaraz: Playing with Fire).

Diego Luna y Gael García son fundadores del festival itinerante de cine documental Ambulante, que este año celebrará su aniversario número 17. El encuentro de cine volverá su gira de exhibición de manera presencial, y su convocatoria sigue abierta hasta el 15 de marzo