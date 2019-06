Galilea marcha con la comunidad LGBT+

La conductora Galilea Montijo no tiene duda, gran parte de los logros alcanzados en su carrera son gracias al apoyo que ha recibido de la comunidad LGBT+.

"Son los más talentosos, los quiero mucho, uno de ellos es mi compadre y lo saben, el padrino de mi hijo, mi hijo sabe aunque no tiene idea lo que significa, aun no lo comprende, en la casa se le habla al respecto. Me dice 'mamá a mi padrino le gustan los hombres’, y yo le contesto 'sí mi amor', las cosas como son".

Galilea, invitada a participar en la 41 Marcha del Orgullo LGBT+ , señala que los padres no deben cerrarse, deben hablar con sus hijos. "Yo le digo a mi hijo que a la gente se le respeta por lo que es, no por sus tatuajes, ni por colores, ni por su profesión, ni lo que les gusta, a la gente se le respeta porque todos somos humanos”.

La conductora del programa matutino Hoy señaló que no hace falta más odio en el mundo. "Necesitamos apoyarnos unos a otros como seres humanos que somos. Yo feliz de venir a apoyarlos a la comunidad LGBT+, de alguna manera es como darle un mensaje a los que me siguen y a los que no creen en la causa, de que todos somos humanos y tenemos los mismos derechos. Llámenle como le llamen”.

Sobre sus planes laborales, comentó que le gustaría cerrar el ciclo con Hoy. "Soy una persona a la que le gusta muchísimo cambiar de escenario, soy Géminis, la monotonía me mata, eso lo saben mis jefes y es una decisión de la empresa si continuó en el programa y no mía”.

También aclaró que ha permanecido en la empresa porque así lo han querido sus jefes. “Andrea Legarreta, Raúl Araiza y yo, (seguimos en el programa) porque así lo ha querido la empresa. Nosotros somos de alguna manera pilares del programa y estamos fogueando a las nuevas generaciones, porque sabemos que el día de mañana tenemos que cerrar un ciclo”.