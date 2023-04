Game of Thrones llegaría a la pantalla grande de la mano de HBO

Cómo buenos fanáticos de Game of Thrones y la obra de George R.R Martin, esperamos que varias de sus obras sean llevadas a la pantalla chica. y sin duda una de las adaptaciones que esperamos es la historia de Aegon el Conquistador.

Como se relata en la obra de Martin, Aegon, de la mano de su dragones incluído Balerion y sus dos hermanas Visenya y Rhaenys, quienes también eran sus esposas, logró hacerse de los siete reinos y así fundar la dinastía Targaryen, la cual encontró la ruina con el asesinato de Aeris II también conocido como El Rey Loco, padre de nuestra querida Daenerys.

Esos eventos tuvieron lugar aproximadamente cientos de años antes de los eventos de Game of Thrones y es algo que los fanáticos esperamos y que en algunos años podría hacerse realidad.





La nueva precuela está en sus primeras etapas

Fuentes de la revista Variety, aseguraron que en HBO se está discutiendo seriamente una precuela de Game of Thrones basada en la historia de Aegon I Targaryen.

El proyecto se encuentra en pañales, por lo que aún no se sabe sobre el guión u otra información, sin embargo, Variety asegura que HBO está “ansioso”por desarrollar el proyecto. Lo más interesante es que tal vez se grabe un largometraje y que después se desprenda una serie de la misma, aunque cualquier cosa puede pasar.

Si bien HBO no comentó nada al respecto, está podría ser la última adaptación que realiza la productora sobre el universo de Game of Thrones.





Hay que tener en cuenta que la realización de estas series son largas y costosas, tan sólo Game of Thrones, de nueve temporadas, comenzó en marzo del 2012 y concluyó en diciembre de 2019 y cada episodio tuvo un costo de 15 millones de dólares en promedio.

Hasta el momento terminó la primera temporada de House of The Dragon, la cual tuvo un gran éxito por lo que rápidamente se aprobó una segunda temporada la cual ya está en producción y se espera que se estrene a mediados del 2024.

La historia de House of The Dragon cuenta la historia de la Casa Targaryen y las riñas internas que llevaron a la casa a una guerra interna y que también llevó a la extinción de los dragones. La serie está basada en el libro Fuego y Sangre y también es una precuela de Game of Thrones.