“Tú ya no eres de mi familia”, las polémicas peleas de Andrés García con su hijo Leonardo

El actor de telenovelas Andrés García lleva varios meses en conflicto con su hijo Leonardo, quien aseguró que la actual esposa de su padre, Margarita López Portillo, lo mantiene drogado para controlarlo y duda de los cuidados que tiene con su padre por sus problemas de salud.

Debido a los comentarios de Leonardo García, el actor arremetió en contra de su hijo en un video publicado en su canal de Youtube y aseguró que nadie debería creerle, pues es Sandra Vale, madre de Leonardo quien ha dado sustancias dañinas a sus hijos durante varios años.

Te podría interesar: ¿Habrá reconciliación? Andrés García acepta ver a sus hijos tras encontrarse delicado de salud

Del mismo modo, Andrés García calificó a su hijo Leonardo de "cretino" y detalló que él nunca ha ayudado a nadie y que por el contrario ha sido un "gorrón".

"No ha ayudado en nada, no ha pagado la comida de nadie (...) todo mundo ha ayudado más que tú, no te metas con mi familia, tú no eres de mi familia" dijo en un video publocado en su canal de Youtube.

Ante esto, Leonardo García no se quedó sin darle una respuesta, pues fue en su cuenta de Instagram donde escribió que le apenaba con el público las declaraciones del actor hacia él y Sandra Vale.

OMG! Andrés García revela su última voluntad antes de morir [VIDEO]

"Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer… Luego a mí no me bajo de cretino de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años y hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios", se pude leer en su comunicado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ahora, parece ser que Andrés García va a dejar a un lado todo lo malo para reconciliarse con sus hijos, pues hace unos días Margarita López Portillo publicó un video en el canal de YouTube de su esposo donde dio a conocer más detalles de su estado de salud y afirmó que él está dispuesto a reunirse con ellos.