Andrés García revela su última voluntad antes de morir [VIDEO]

Días atrás, se reveló que Andrés García tuvo que ser internado de emergencia a causa de una caída, esta vez en su casa de Acapulco, y que, sumado a sus otros padecimientos, ha hecho que su estado de salud se complique aún más, incluso, él mencionó que considera que podría estar en sus últimos días.

Esto ha encendido las alarmas entre los fans del actor de 82 años, quienes aseguraron que luce muy deteriorado. Él comentó que se ha sentido muy débil. A raíz de ese accidente, ahora el protagonista de ‘Pedro Navaja’ permanece en cama adolorido, así lo confesó quien ha sido su esposa por más de 20 años, Margarita Portillo.

A través de su canal de YouTube, el ex galán del cine mexicano comparte videos en los que hace recuentos de los momentos importantes por los que ha atravesado a lo largo de los años, también, aprovecha ese espacio para interactuar con sus seguidores y hablar de su vida. De esta manera es como han salido los detalles de su estado actual.

¿Cuál es el estado de salud de Andrés García?

En uno de sus recientes videos, la pareja de García decidió sincerase respecto al estado de su marido, y comentó que los inconvenientes no se han detenido, lo que ha generado que la situación empeore.

“Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, sí se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoro. También, debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal”, explicó Margarita.

En este material, el actor mostró el momento en el que tuvo que recibir atención tras sufrir el incidente dentro de su domicilio en Guerrero: “Pues aquí estamos de nuevo en el hospital. Ya no sé cuántas veces me voy a quedar en un hospital (…) vamos a ver cómo salimos de esta, me van a poner plaquetas”, destacó.

Luego de salir del nosocomio, fue entrevistado para el programa de ‘Ventaneado’ y aseguró que gracias a los cuidados de su esposa ha podido salir adelante, asimismo, aseguró que el tratamiento está dando buenos resultados, por lo que dijo que estaba mejor.

“¿Cómo están?, Bisogno espero que te encuentres bien (…) Mi querido Pedro Sola, tuviste razón cuando mencionaste lo de la resurrección de Andrés García, pues estoy… resucitando de nuevo, les agradezco muchísimo sus buenos deseos, oraciones, les mando muchos abrazos a todos”, confesó.

¿Cuál es el último deseo de Andrés García?

Fue así que el actor originario de República Dominica agregó que su última voluntad es que, al morir, lo lleven al mar para que puedan despedir sus cenizas: “Si me llevan a cremar, después conseguimos una lanchita y la incendiamos ahí conmigo”, sostuvo entre risas.

No es la primera vez que él hace una mención similar de este deseo, pues años atrás en el programa matutino ‘Hoy’, comentó que igual quería que quemaran sus restos, para después enterrarlos en una urna en el patio de casa en Acapulco.

En este sentido, él también precisó que el día de su muerte quería que pusieran a todo volumen el tema ‘Amor eterno’, de quien fue su colega y amigo Juan Gabriel. Igual, declaró que no le preocupa trascender, ya que es un proceso que al tendrá que llegar en algún punto: “si se tiene que morir uno, se muere y ya”.

Para finalizar, hizo una reflexión sobre los motivos que lo llevaron a estar en una situación tan delicada, confesó que llegó a pensar que no tendría estragos por los excesos de alcohol y otras sustancias que metía a su cuerpo, por lo que espera que la gente que lo ve, pueda reaccionar a tiempo.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar (...) Yo ya cumplo 82 años, yo pensé soy historia de nuestros papás, soy cuento porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, resaltó Andrés García.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla