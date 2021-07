Gonzo de Los Muppets se declara género fluído, ¿qué significa?

Gonzo es un personaje emblemático dentro de las caricaturas infantiles, pero ahora ha sorprendido a la audiencia tras declararse como persona de género fluído, según lo dejó ver en un capítulo que los productores de Muppets Babies hicieron junto con Disney+.

Gonzo ya es considerado como el primer personaje que representa a la comunidad LGBTQ+ dentro de la famosa y clásica caricatura.

In my eyes, the Muppets represent the ability to be accepting and loving of others, even if they may be a little different. To embrace those who others may shun.



I’m glad to see that philosophy is still going strong. pic.twitter.com/9mnKBdCsIT — Muppet History (@HistoryMuppet) July 24, 2021

De esta manera, los productores apostaron en mandar un mensaje para la comunidad infantil sobre aceptar y respetar a las personas de su entorno tal y como son, además de no tener miedo por expresar sus gustos e intereses.

El productor ejecutivo, Tom Warburton, señaló en una entrevista con D23 que siempre existió el plan de presentar a Gonzo como una persona de género fluido, pero que necesitaban encontrar el momento y la forma perfecta para hacerlo público.

¿Qué significa género fluído?

En tanto, una persona de género fluido es aquella que puede identificarse con uno o más géneros; a lo largo de su vida puede adoptar identidades y géneros de forma frecuente, lo explica Harvard.

Una persona trans, según lo indica la Conapred, es aquella que se siente y concibe a sí misma como perteneciente al género y al sexo opuestos a los que se le ha asignado social y culturalmente, por ejemplo, una mujer puede sentirse o desarrollarse como un hombre, y viceversa. Una persona trans puede o no llegar a involucrarse en tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas para cambiar de sexo.