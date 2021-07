¿Paris Hilton está embarazada? Ella aclara los rumores

El mundo despertó este día con la noticia de que Paris Hilton estaba embarazada de su prometido, el empresario Carter Reum.

El portal Page Six fue quien había publicado la supuesta exclusiva basándose en una fuente cercana a la pareja, quien aseguraba que tanto Hilton como Reum estaban esperando su primero hijo, sin embargo, la socialité salió a desmentir el rumor.

En su podcast "This is Paris", la celebridad aseguró que no está embarazada y que tendrá un hijo pero hasta después de casarse con Carter.

Además, compartió los momentos que vivió durante el día al verse apabullada por miles de mensajes que la felicitaban por la buena nueva e incluso bromeó diciendo que "embarazada de triates".

"¡300 mil mensajes! Todos mis iPhones estaban explotando, los cinco. Escuché a personas de las que no había tenido noticias en años. ¡Gracias a todos por todos los mensajes!”.

El empresario y la protagoniza de "The Simple Life" fueron presentados por amigos en común, para luego iniciar una relación formal y se comprometieron el 14 de febrero pasado durante un viaje a una isla privada, donde Paris celebró sus 40 años.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Anteriormente, la pareja ya había compartido sus deseos de formar una familia, revelando que incluso Paris había recurrido a tratamientos de fertilidad para buscar concebir su primer bebé.