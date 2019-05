Guadalupe Pineda rinde homenaje a la mujer en el Teatro Metropólitan

“Ser madre, me hizo ser una mujer más fuerte, apreciar la vida desde otro ángulo, ha sido el mejor momento en mi vida y haber sido madre soltera me dio felicidad, valentía, fuerza y la dicha de poder compartirla, a pesar de cualquier contratiempo”, declaró la intérprete Guadalupe Pineda, quien con el repertorio de Homenaje a los Grandes Compositores, ofrecerá un concierto este 10 de mayo en el Teatro Metropólitan para festejar a las mamás en su día.

La laureada con el Premio a la Excelencia Musical Latin Grammy 2017 y con 45 años de carrera musical, Guadalupe Pineda estará acompañada en esta presentación de su mamá, Josefina Aguilar, de 93 años.

“Va a ser una noche muy especial y con el mariachi cerraremos e interpretaremos temas de Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, sin faltar Las Mañanitas, Yolanda, Por ti, Todo cambia, Tu voz y la canción inédita de Armando Ávila, Las Estaciones. Este repertorio es parte de la sorpresa para todos los que vayan a disfrutar una velada muy especial en el Día de las madres, ante quienes luciré tres cambios de vestidos de diseñadores reconocidos”, adelantó.

Y abundó: “Es en otoño que celebro mis primeros 45 años cantando, trabajando y feliz de poder presentar al público a Guadalupe que se entrega en el escenario llena de amor y en plenitud”.

Guadalupe Pineda, en la charla con Organización Editorial Mexicana (OEM), se declaró una cantante propositiva romántica. “Cada género me da algo especial. Le canto a las buenas razones de la vida, a la gente, al amor, a la madre, al padre. Cualquier género me ha dado todo en su momento, pero bueno; la trova de ahí vengo, de ahí nací, aunque de origen mi repertorio es de la música ranchera por mi tío Antonio Aguilar, mis primos Toño y Pepe, y ahora Angela y Leonardo, con quienes he cantado en el álbum Homenaje a Los Grandes Compositores”,

Al recordar que ya son varias décadas de trayectoria, “me ha tocado trabajar muchos días 10 de mayo, pero no podré dejar de cantar, de hacer lo que me gusta. Esto es, no me miro fuera del escenario, que es mi pasión estar frente al público”.

Guadalupe Pineda, artista mexicana de extracción universitaria que cambió las aulas de la carrera de Sociología de la UNAM, “para dedicarme definitivamente a cantar y trabajar. Yo creo que tener trabajo es una bendición y encontrarme con ese público maravilloso del Metropólitan será un gozo”.