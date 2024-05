Guardia del Festival de Cannes causa polémica por su actitud en la alfombra roja

Ayer fue la clausura del Festival de Cine de Cannes, el cual, al igual que la Met Gala, concentra la atención de miles de personas en su alfombra roja. Sin embargo, la pasarela lejos de ser reconocida por uno de los outfits como el de Cate Blanchett en apoyo a Palestina, el cierre fue tendencia por supuesto racismo.

Aunque las acciones de la guardia de seguridad de la alfombra roja de Cannes pudieron ser un “error”, algunas de las actrices consideran que fueron motivadas por el racismo.

De igual forma, usuarios de plataformas como X, antes Twitter, consideran que la guardia de seguridad actuó contra las actrices por presunto racismo.

¿Por qué acusan a la guardia de seguridad del Festival de Cannes por racismo?

De acuerdo con diversos testimonios de usuarios de X, la guardia de seguridad realizó actitudes racistas contra diversas actrices, entre las que se encuentran Kelly Rowland, Massiel Taveras y Yoona.

Incluso Kelly Rowland reconoció actitudes extrañas contra ella por parte de la guardia de seguridad, pues, declaró que “otras mujeres que asistieron a esa alfombra roja que no se parecían mucho a mí no las regañaron ni las empujaron”.

People saying nonsensical things like “it’s always about race with them” which is a racial slur. People should be allowed to voice their experiences or oppression without being ridiculed for it Kelly Rowland wasn’t the only non-white person being manhandled off of the red carpet pic.twitter.com/tUckC2yaiS — Carmella (@Sussex5525) May 23, 2024

Sin dar más detalles, Kelly Rowland solo informó que fue regañada por razones que ella desconoce.

Al maltrato de Kelly, se suma la actriz originaria de República Dominicana Massiel Taveras, quien, sin razón aparente fue empujada por la misma guardia de seguridad cuando intentaba mostrar su vestido.

La Actriz Massiel Taveras, es empujada de la alfombra roja del Festival de Cannes, por entrar con un vestido que mostraba la imagen de Jesús en su cola.



Entramos a una época, en donde lo verdaderamente REVOLUCIONARIO, es mostrar la imagen de Jesús en un evento pic.twitter.com/XLtTqh7eLb — Carlo Martin (@Liberfach0) May 26, 2024

Y, la cantante y bailarina Yoona, originaria de Corea del Sur, sufrió las mismas actitudes, pues la guardia no dejó ni siquiera que saludara a sus fans.

Finding out that security racist woman at Cannes did the same thing to yoona on the red carpet??? Like why is she still there and not fired after Kelly rowland’s situation ???? pic.twitter.com/X3JnpLUXAd — Rockville⁷🇬🇭🇬🇧 (@4lynnie_NY) May 25, 2024

Hasta el momento el Festival de Cannes no ha emitido ningún comentario al respecto. Sin embargo, en redes sociales exigen el despido de la guardia.