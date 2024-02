Guillermo Monroy inaugura la Ópera Popular con pieza sobre Francisco Tresguerras

Recientemente en el Teatro de la Ciudad de Celaya, se estrenó la ópera “Tresguerras”, del músico y compositor Guillermo Diego Monroy, quien el año pasado cumplió 50 años de carrera. Una obra que, asegura, “rompe con el panorama de las producciones de ópera en México actualmente”, tanto por su cualidad, como su tamaño “monumental”. Sus próximas funciones serán el 1 y 2 de marzo en el Teatro Bicentenario, en León.

“Esta ópera es sobre la vida de Francisco Eduardo Tresguerras, un personaje icónico de Celaya, al que habría que darle un mayor realce porque tuvo muchas virtudes. Él fue arquitecto, le tocó vivir la independencia y dejó varios edificios, así como un excelente pintor, al grado que se le conoció como ‘el Miguel Ángel mexicano’; además, también fue un gran escritor, considerado el primer satírico de América Latina”, explica Guillermo Diego Monroy, en entrevista con El Sol de México.

“La vida de Tresguerras, nos enseña muchas cosas. Primero a tener un espíritu libre, al hacer un arte de excelencia, por su arquitectura neoclásica en un tiempo en el que predominaba el estilo barroco. Como él fue criollo y no español, no la tuvo sencilla por su condición”.

Si bien Tresguerras no participó de forma activa en el movimiento insurgente, por trabajar para el gobierno de la Nueva España, sí fue su simpatizante, agrega el compositor.

Monroy fue invitado a componer la pieza en 2009, por las características de su obra, la cual ha sido estrenada por diversas agrupaciones, como la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Binacional Ensenada-USA, la Camareta de Coahuila, entre otros.

“Yo respeto los lenguajes de vanguardia, pero me pareció que de esta forma puedo conectar de manera más directa con el pueblo. Eso es lo que siempre me he propuesto con mi música y también con esta ópera. Es una obra escrita con mucha libertad, en la que el público puede encontrar muchas referencias”, apunta.

La ópera tuvo una primera presentación en 2014, pero desde entonces a la fecha se hicieron arreglos tanto musicales como de guion, por lo que se trata de una puesta en escena prácticamente nueva.

“Mi lenguaje musical, aunque suma sonidos contemporáneos, no es de una experimentación absolutamente abstracta, lo que hago es integrar esos sonidos con los de nuestras raíces. Creo que estamos inaugurando un género que yo llamo Ópera Popular, porque es una obra que pretende comunicar de forma sencilla, guardando las proporciones, como hizo Mozart, cuando escribió ‘La flauta mágica’ (1791)”.

Haciendo hincapié en que esta obra también entrecruza hechos históricos y las vidas de personajes del movimiento de independencia, Guillermo Diego destaca el valor lúdico de la obra.

“Ver a personajes, como el padre Hidalgo, Ignacio Allende, al mismo Tresguerras o al guerrillero Albino García, que fue quien mantuvo la lucha de independencia en la región, así como sucesos alrededor de la toma de la Alhóndiga de Granaditas y la formación del Ejercito Insurgente, sin que sea nuestra intención final, ayuda a comprender y darle el valor a estos hechos históricos de una forma entretenida, amena y emocionante”, opina.

Escrita en dos actos, con libreto de Gustavo Rébora, destaca por los cerca de 250 participantes, entre integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, el Coro Juvenil y 16 solistas del Conservatorio de Celaya, y el Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico de Celaya.

“El hecho de que se haga una obra así, con tal producción que yo calificaría como monumental, creo que es una buena noticia para la ópera mexicana, ya que siempre se batalla mucho con los presupuestos. En verdad, es interesante que se pueda presentar una obra de ópera así en México, con su compositor aún en vida, pues muchas veces la ópera hecha por autores mexicanos no encuentra los lugares que quisiera”, afirma Guillermo Diego, quien desea que esta obra pueda presentarse en el Palacio de Bellas Artes.