Hablarte al oído, lo nuevo de Los Yaguaru

Con una permanencia de 24 años de carrera musical manejando su propio estilo sin alterarlo como el hecho de tener las voces originales en la agrupación: Ricardo Borbonio y Fernando Castillo, Los Yaguaru de Ángel Venegas, siguen en el gusto del público y al que le reconocen su fidelidad con el lanzamiento de su nueva canción romántica titulada Hablarte al oído.

Es el quinto sencillo de su álbum de estudio Ya no llueve en mí, con el que esperan seguir conquistando el corazón de sus seguidores. "La competencia es entre nosotros mismos y no con otros solistas o bandas y si nosotros desde un inicio como Yaguaru nos hubiéramos comparado con solistas u otras agrupaciones, hubiéramos caído en ese juego mediático. Competimos para ser cada día mejores con nuestra audiencia, innovando en nuestras letras y sonido", coincidieron Ricardo y Fernando en entrevista con El Sol de México.

Los vocalistas de Yaguaru informan que están sonando en las plataformas digitales con este sencillo netamente romántico. "Para el videoclip de Hablarte al oído, tomamos la decisión de recrearla en un triángulo amoroso conmigo, con la amiga de mi ex y mi ex; hay un final abrupto y controversial, porque mi ex se entiende con su gran amiga. El video ha tenido una gran respuesta de los cibernautas y nos coloca como agrupación abierta de pensamiento, de no cerrarnos al amor en cualquiera de sus expresiones".

Previamente el grupo lanzó los temas Ya no llueve en mí, que da título a su nuevo álbum, Un amor bonito, Maldita traición y Antídoto.

A Los Yaguaru también la pandemia les pegó en lo económico, al detenerse la industria musical de conciertos en vivo. "Todos tenemos una actividad alterna al grupo, si en algún momento nos hace falta dinero para cubrir gastos familiares, pues recurrimos a nuestros jefes y nos dan el apoyo económico", explican los intérpretes.

Ellos son de los pocos grupos que se siguen manteniendo en el encierro por la pandemia y no darán conciertos por streaming, sino que ha preferido hacer algunas transmisiones gratuitas. "Lo hacemos sin percibir un peso, porque queremos seguir cantando, dándoles nuestras canciones al público", finalizan.