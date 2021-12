Hacen pausa para reconectar con su familia

Los famosos se toman un descanso de los sets, los micrófonos y las cámaras, para celebrar las fiestas decembrinas al lado de su familia. Benny Ibarra, Jacqueline Bracamontes, Erik Rubín, Erik Hayser, Margarita La diosa de la cumbia y Kunno platican cómo pasaran estas fechas.

Jacky Bracamontes viaja a su tierra

“Me toca en Guadalajara, desde que me casé nos compartimos, una Navidad nos toca en México con la familia de mi esposo, y otro con toda mi familia. Habrá fiestón, mis hijas están muy emocionadas de ver a sus primos, y yo de ver a mis tíos y a mis primos. Somos súper tradicionales, de pedir posada y hacer una oración, preparar la comida típica de Navidad. También hacemos juegos, y una reflexión, mi hermana siempre hace un video de recuerdos de la familia de otras Navidades”.

Benny Ibarra prepara verbena familiar

Benny Ibarra / Cortesía

“Va a ser muy interesante, este año me toca Navidad con la familia de Celina (Villar, su esposa) en Tulancingo, a quienes no he visto en un buen rato. Entonces va a ser entrañable estar con ellos, y luego Año Nuevo va a ser un bacanal, porque la pasamos como de costumbre con mi madre, mi padre, mi esposa, mis hermanos, mis hijos, pero en esta ocasión vienen otras 30 personas de todas partes de la República Mexicana, son primos, otros hermanos, todo lo que está “regado” del otro lado de los Ibarra”.

Erik Hayser disfruta en casa

Erik Hayser / Cortesía

“Vamos a estar disfrutando con mi familia y la de Fernanda (Castillo, su pareja). Nosotros también tendremos una Navidad en casa, de la mejor manera, como para mí deben ser las fiestas, justamente rodeados de seres queridos”.

Erik Rubín revalora a su familia

Erik Rubín / Cortesía

“Tengo muy presente cuando nos volvimos a reunir todos este año, el regalo son ellos, el poder estar con todos. Mi suegra hace un pavo impresionante, y la prima de Andrea hace un bacalao ´de morirse´”.

Kunno se aleja de las redes

Kunno / Cortesía

“Me voy con mi familia, cien por ciento voy a estar allá, me desaparezco en estas fechas porque me merezco tener ese espacio personal con mi mamá y mis hermanitos. Entonces voy a disfrutarlos, voy a darles todo lo que quieran, y los regalos que se han ganado este año. Lo que más me gusta a mí es llevarlos a la tienda para que ellos escogen lo que quieran”.

Margarita La Diosa de la cumbia celebra trabajando

Margarita La Diosa de la cumbia / Cortesía

“Uno hace los planes y el manager dice otra cosa, tenía pensado ir a Colombia a pasar Navidad, pero ya no voy a poder porque tengo que trabajar, y lo bendigo con mi alma, porque nos ha hecho mucha falta el trabajo en este año, y que te salga una fecha es algo muy wow, como si fuera la primera vez”.