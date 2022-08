Hay que volver a sentir: Armin van Buuren colabora con app de meditación

Cuando inició la pandemia en 2020, Armin Van Buuren tenía muchos problemas para dormir y desconectarse, por lo que recurrió a la meditación para encontrar calma. "Me tardé un poco en acostumbrarme", cuenta en entrevista exclusiva con El Sol de México.

"Ahora es parte de mi rutina y amo la paz mental que me brinda", agregó el DJ, quien además llevó esta actividad al siguiente nivel y realizó una colaboración con la aplicación Insight Timer, a través de la cual ofrece una meditación de diez minutos, acompañada de una mezcla de sonido producida por él mismo.

Al venir de un ambiente artístico, donde todo el tiempo está rodeado de música y la euforia del público, encontró en la meditación "un momento para mí, y una manera de lidiar con la nube en mi cabeza".

El también productor confesó que también le ha ayudado a estar más consciente de su salud mental, siempre teniendo como ancla concentrarse en su respiración.

"Todos los días entró en contacto conmigo mismo, escucho mi respiración y me concentro en mi respiración, mi mente inmediatamente comienza a divagar. Ahora entiendo que está bien y debo dejar fluir mis pensamientos".

Armin Van Buuren. Foto: Floris Heuer

Armin medita durante diez minutos todos los días, un lapso de tiempo que considera el más adecuado, ya que todo el mundo tiene ese rato libre durante su jornada, y precisamente por ese motivo optó por darle esa duración al proyecto que realizó con la aplicación.

Fiel a las creencias de su madre, sobre el hecho de que aprendemos algo nuevo todos los días, subrayó que desde el inicio este camino le enseñó a escucharse a sí mismo. Por ello, hoy considera que encontró el balance que había dejado del lado, derivado del ajetreo de su carrera.

"Durante el tiempo cuando fui obligado a bajar el ritmo, me empecé a cuidar más, y me percaté que tengo una vida normal. Muy a menudo estaba en casa con los niños, iba al gimnasio y me sentía bien. Después regresé al estudio y encontré una conexión dentro de mí".

Y continuó: "Hice la música que quería hacer y extrañaba. Así fue como me recuperé el balance que había perdido por no saber decir no y querer complacer a todos, antes de pensar primero en mi propia energía y balance. Ahora mi agenda es la mitad de lo que era antes de la pandemia, porque nunca quiero alcanzar ese estado de piloto automático otra vez".

Sigue trabajando en su música

El pasado mes de junio presentó la primera parte de su trilogía discográfica "Feel again", la cual se compone de 18 temas, y cuya sucesora llegará a finales de este año.

El músico afirmó que su intención con este trabajo es transmitir las lecciones aprendidas a sus fans. "Todos sabemos cómo pasamos los últimos dos años y espero que este material reúna a la gente nuevamente en la pista de baile".

"También deseo que este proyecto refleje las lecciones que he tenido durante mi carrera, y en los últimos años en particular. Espero que inspire a los escuchas a reunirse, disfrutar el momento, y sobre todo, volver a sentir", finalizó.