Guns N´Roses cierra con éxito el último día del festival Hell & Heaven

En la historia del rock existen agrupaciones cuyo legado las convierte en un ícono, no solo de la industria musical, sino de la cultura popular en general; Guns N´Roses es una de ellas. Ayer, Toluca pudo ser testigo de un espectáculo histórico debido a que los liderados por Axl Rose cerraron su gira mundial en el escenario principal del Hell & Heaven celebrado durante tres días en el Foro Pegaso.

Ni la fría noche pudo mermar los ánimos de miles de asistentes, incluidas familias enteras, que tuvieron que esperar hasta más de una hora de retraso para que los californianos saltaran al escenario para dejarlo todo en una velada de casi tres horas de concierto.

Aunque solo Duff Mckagan, Slash y Rose son los únicos miembros originales en activo, la banda no perdió el brillo y dejaron en claro por qué son una leyenda del rock y su música ha trascendido de generación en generación.

It's so easy, Bad obsession, Chinese democracy fueron los primeros temas que rápidamente conectaron con el público que permaneció de pie pese al intenso frío que comenzó a sentirse pero nunca el ánimo de los asistentes, incluidos niños. Welcome to the Jungle fue uno de los momentos cumbres de la velada y quizá más esperados del público.

Rose, de muy buen humor, aprovechó para saludar y dar la bienvenida al público del Toluca en español, el cual se echó a la bolsa. El concierto continuó con temas como Mr. Brownstone, Pretty Tied Up, entre otras, pero las más coreadas fueron Welcome to the Jungle, Estranged, Knockin' on Heaven's Door, Sweet Child o' Mine y November Rain.

Las tres casi horas de concierto hicieron olvidar a la mayoría los contratiempos ocurridos en en festival, el cual tendrá que mejorar para ediciones posteriores.

