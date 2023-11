Hell & Heaven: Muse sale al rescate del festival metalero

Cuando Muse fue anunciado como una de las bandas estelares del Hell & Heaven provocó una controversia entre los fans del festival metalero; dudas que disipó este sábado durante su presentación en una noche fría pero electrizante en el Foro Pegaso.

En el segundo día del evento y todavía con el antecedente de la cancelación de bandas y la mala organización en la logística, todavía persistían dudas que fueron disipadas cuando el grupo británico liderado por Matt Bellamy tomó uno de los escenarios gemelos para disipar toda duda, caminando desde una enorme estructura hacia un pasillo, destruyendo su guitarra.

El público de la banda respondió y fue notorio que varios solo acudieron a verlos a ellos con reciente producción Will of The People.

Canciones como Interlude e Hysteria hicieron olvidar el intenso frío que hizo a muchos literalmente llevarse hasta la cobija, dejando en claro que esta banda tiene una base sólida de fanáticos mexicanos.

Con el transcurrir del concierto, Song played from tape. Drill Sergeant; Psycho; Won't Stand Down; Song played from tape; Kill or Be Killed fueron de los más coreado.

La exitosa presentación de la banda parece que alivió el malestar del público por los inconvenientes presentados en el festival; este domingo se espera que los Guns & Roses y Billy Idol cierren de la mejor manera estos conciertos que tendrán que mejorar mucho para próximas ediciones.

Publicado en El Sol de Toluca