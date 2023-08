Hell and Heaven 2023: Guns N' Roses cerrarán su giran mundial en Toluca

Inicia la cuenta regresiva para el festival de metal más grande de México: el Hell and Heaven. En esta edición se presentará una de las bandas íconos del género: Guns N' Roses, quienes además cerrarán su gira mundial.

En 71 días miles de personas se reunirán para disfrutar de decenas de bandas de metal y rock que, en algunos casos, se presentarán por primera vez en México y ofrecerán experiencias que buscan elevar los sentidos de los asistentes.

La edición 2023, se llevará a cabo el 3, 4 y 5 de noviembre en el Foro Pegaso, ubicado en la ciudad de Toluca.

Hasta este momento se tienen confirmadas las bandas The 69 Eyes, Asphyx, London After Midnight, Metal Church, The Casualties, Mudvayne Belphegor, Front Line Assembly, Gwar, 1914, Ministry, Helloween, Sick Of It All, Incantation, Ill Niño, Asking Alexandria, Rise Of The Northstar Especimen, Transmetal, Leprosy las cuales se presentarán a lo largo de los tres dias que durará el festival.

Eventos estelares

Slipknot

Helloween

MUSE

Billy Idol

Guns n' Roses

A Day To Remenber

Publicado en El Sol de Toluca