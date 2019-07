"Highway to Hell" de AC/DC cumple 40 años

ESPAÑA.- El icónico álbum Highway to Hell, que catapultó al grupo australiano AC/DC y se convirtió en un clásico, alcanza los 40 años después de su publicación como una de las piezas míticas de la banda y de la historia del rock.

El grupo australiano publicó el 27 de julio de 1979 el disco que le abrió las puertas de Estados Unidos y le dio fama, hito de una trayectoria que lo ha llevado a vender más de 200 millones de álbumes.

Tras la formación del grupo en Sidney, donde se publicaron los discos TNT (1975) y High Voltage (1975), la banda de los guitarristas Angus y Malcolm Young y el vocalista Bon Scott se trasladó en 1976 a Londres, donde al año siguiente apareció Let There be Rock (1977).

Dos años más tarde llegó Highway to Hell, y que supuso el último trabajo de Scott, que falleció debido a una intoxicación etílica -fue sustituido por Brian Johnson- y al que la banda dedicó su posterior trabajo, el álbum Black in Black.

De los músicos de AC/DC que grabaron Highway to Hell únicamente permanece en activo Angus Young, ya que su hermano Malcolm, cofundador del grupo, falleció en 2017 a los 64 años tras sufrir un largo proceso de demencia.