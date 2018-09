Horacio Palencia, el autor del regional mexicano

Alrededor de mil canciones escritas y convertirse en el artista más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, son sólo algunas de las licencias que Horacio Palencia tiene para ser considerado como uno de los autores más trascendentes de nuestra época y que le dando grandes éxitos al regional mexicano.



Es por eso que el cantante reflexiona en una entrevista con El Sol de México aquello que hace especial la música mexicana. “Más que nada es la autenticidad. Esas canciones que han sido bandera para México han nacido de compositores que son auténticos en expresar lo que sienten”, explica el autor.



“Te puedo poner como ejemplo a un José Alfredo Jiménez, que ha llevado nuestra música por todo el mundo, con letras que precisamente son muy auténticas sobre el sentir del pueblo mexicano; canciones como las que él ha escrito expresan el sentir de la mayoría de los mexicanos”, indica.



Para Horacio Palencia, actualmente el mayor desafío que tienen los compositores contemporáneos tiene que ver con el paso del tiempo y la manera en que sus temas permanezcan vivos. “Este es el reto más importante de un compositor en la actualidad, que sus canciones no nada más sean corte de radio de una banda o un solista, sino que esas canciones después de 20 años las sigan recordando la gente o sean parte del catálogo de la música mexicana en general”, dice.



Rompe fronteras con nuevo disco



Aunque él mismo define su carrera como cantante como un “plus”, Horacio Palencia ha decidido trabajar más esa faceta con el disco Palenciando con amigos, un nuevo material de estudio con 12 canciones inéditas que planea lanzar al mercado en noviembre de este año.

Más allá de ser un disco con temas inéditos, el material es una muestra de la diversidad que el cantautor tiene como artista, pues casi la mitad de los temas son interpretados por artistas de otros países. “Viene un dueto con una cantante española llamada Elsa Ríos. También viene una canción que es como una cumbia con un cantante venezolano que se llama Abbel”, dice.



Como parte de esta versatilidad, el cantante lanzará en las próximas semanas el tema ¿Qué quieres de mí? “es un dueto con una cantante de Londres que se llama Ayala y es una fusión que hicimos entre regional mexicano y pop británico con un toque de música urbana porque también participa un cantante que se llama El chacal”, explica.



Esta diversidad en sus canciones no es más que parte del trabajo que Horacio Palencia ha tratado de desarrollar desde hace tiempo. “Yo soy un cantante versátil, no me he encasillado con un género en especial porque a mí simplemente me gusta hacer música. Yo hago lo que me nace hacer, sin seguir un estilo único, no sé si esté bien o mal pero me siento muy orgulloso de la música que hago”



Aunque sus canciones han sido interpretadas por una variedad de artistas que va desde La Arrolladora Banda el Limón, la Banda MS, Banda Recodo y Chavela Vargas hasta Lucero, Río Roma, Yuridia o Luis Fonsi. A pesar de ello hay un cantante con el que le falta trabajar: Luis Miguel. “Es un artista que yo admiro desde chiquito y que sí me encantaría que algún día escuchara mis canciones y mi música, porque lo respeto y lo admiro mucho”.







Top ten de sus letras

Mi razón de ser – Banda MS

Niña de mi corazón – La Arrolladora Banda El Limón

Consecuencia de mis actos – Banda El Recodo

Corazón negro – Chavela Vargas

Me cambiaste la vida – Río Roma

Tan sólo con verte – Banda MS

A pesar de todo – Lucero

La duda – Yuridia

Cuidaré de ti – Horacio Palencia

Regálame un minuto más- Luis Fonsi