Hoze Meléndez se convierte en el villano de Diablero

Hoze Meléndez ha sido un policía en la serie Falco, vigilante de una bodega en la película Almacenados y un niño con autismo en ¿Conoces a Tomás?, pero ahora se ha vuelto el personaje no deseado con Altamirano, villano de la nueva temporada de Diablero.

“Digamos que Altamirano es la mente perversa de la temporada y su objetivo principal en la serie es cerrar una puerta para evitar que los ángeles regresen a la Tierra; es como la piedrita en el zapato para todos los diableros”, dice en entrevista.

Aunque ya ha “coqueteado” con "la maldad" de un personaje en la cinta Mente revólver, donde interpreta a un joven que se convierte en sicario, el actor afirma que este es un papel diferente, “por la manera en la que lo abordamos”.

“Altamirano está escrito en una forma en la que no te permite penetrar mucho el escudo de esa maldad, es más complejo. Lo que me gusta de esos personajes es no hacerlos malos porque sí, pues nadie es así; tenemos distintos momentos donde podemos reaccionar de maneras distintas, se trató aquí de humanizar al personaje".

Para realizar este personaje, Hoze estudió a fondo la mitología mexicana, pues la serie “tiene muchos detalles de este tipo, así que tuve que estudiar sobre la cultura de nuestro país y plantear varias propuestas al director y al guionista que siempre estaba al pendiente de ver cómo se filmaban las escenas”, cuenta.

Tras filmar este papel, Hoze Meléndez prepara su debut como director con Ángel, un cortometraje escrito por él. “Esta historia se desarrolla en Tijuana y es sobre dos personajes que se están encontrando a sí mismos, pero que ven en el otro a la única persona que no los juzga y los trata de tumbar. Sin embargo hay un enamoramiento fuera de las convenciones sociales”, adelantó.

El cortometraje ahora está en busca financiamiento y será la primera producción que realice como guionista. “Como actor está padre tener la capacidad de contar historias que salgan de tu pluma, pero ahora estoy llegando a un momento donde quiero explorar y contar historias mías”, refirió.