Humberto Busto produce película sobre inclusión en la música

Humberto Busto como guionista, director y productor ejecutivo de cine tiene un 80 por ciento del trabajo audiovisual del documental fílmico Resistencia que lleva de protagonista al cantante y músico Guz Guevara, con el propósito de visibilizar la falta de infraestructura para las personas discapacitadas en el entretenimiento.

“Estoy muy emocionado este ha sido un año 2023 muy trasformador en muchos sentidos para mí, Guz es el protagonista de mi nuevo documental que estoy rodando”, informa.

El cineasta describe en entrevista con El Sol de México de qué trata Resistencia, enfocado en Guz, “tiene que ver con romper todos los prejuicios y todos los esquemas hacia la discapacidad de las personas y poder hacer una reintegración real a partir de la película que vincula también el trabajo musical que hace Guz”.





Añade que hay “infraestructuras tan básicas que aunque están ya plasmadas en la ley, no existen, como las rampas para entrar a lugares de entretenimiento. Va a ser un híbrido entre narración y música, Guz está creando su nuevo disco y entonces estamos redondeando la historia con el mundo musical.

“Aún estamos en la etapa de desarrollo con todo afinando mayormente. Es un proyecto que como es híbrido tendrá varias etapas de producción y esperamos terminarlo este año”, adelantó el actor.

Humberto Busto señaló que antes de su primer largometraje de ficción, terminará este documental; “la película me llevará más tiempo en cuestión del guion, lo reviso y lo reviso y aun no me siento a gusto con el contenido”, agregó quien a la par, sigue con su personaje en la cuarta temporada de El juego de las llaves, que se estrenará este 2024.