Jo Jo Jorge Falcón, ante el reto de show con público virtual

No será fácil para alguien como Jorge Falcón, que se rebautizó Jo Jo Jorge Falcón, precisamente por su don de hacer reír, presentarse frente a las cámaras sin público; aunque, sin duda, sabrá que quienes lo vean, estarán riendo a carcajadas, como sucede con todos los espectadores ante los que se presenta desde hace 47 años.

"Tenemos que adaptarnos si queremos salir adelante y estar vigentes, no pienso rendirme ante esto", dice respecto a la pandemia que ha cambiado, entre muchos otros aspectos, la industria del espectáculo. En entrevista, el comediante anuncia su primer show vía streaming, "de Guadalajara para el mundo".

Un foro profesional en la capital tapatía, con un montaje que incluye tres cámaras y un buen equipo de luces y sonido, aguardan por el creador de personajes como Chito el gangoso o Max el adivino quien actuará con su grupo musical este sábado a las 21:00 horas en la plataforma arema.com.mx.

"No estábamos preparados para esto y seguimos igual. Yo estoy de acuerdo con que la gente salga, tenemos que vivir, pero hay que cuidarse, lo que nos está afectando es que la gente no se cuida", dice el comediante, quien comparte que se está preparando "sicológicamente", para actuar en escenario sin público presente.

"Es muy difícil, porque el que canta, como quiera, se para frente a la cámara y se acabó. Pero para hacer reír necesitas el ánimo de la gente, el aplauso, la risa te motiva y aquí no va a haber nada de eso, pero todo va a salir bien, estoy entrando en esta nueva realidad, en la que no puede faltar la risa, el humor es un lubricante social, algo muy importante, la alegría es la medicina del alma y el mejor productor de anticuerpos, así que aquí voy a estar".

Falcón adelanta que quien compre su acceso digital recibirá por correo un saludo personalizado, como una forma de mantener el contacto directo con el público. "Voy a seguir trabajando, tengo propuestas para actuar en autocinemas y ya les dije que sí, en unos días me voy a Estados Unidos a ponerme de acuerdo sobre cómo podíamos trabajar, yo estoy decidido a adaptarme a la nueva realidad".

Sobre el show, cuenta que está actualizando sus rutinas que incluirán "chistes de los que a la gente le gustan, de borrachos, de suegras, de la señora con los pelos parados, Chito el gangoso, Max el adivino, de todo eso voy a platicarles, no hago chistes alusivos a los tiempos, nada más a los efectos colaterales, como la desesperación por salir; no hablo de tragedias, para mí no es correcto porque cuánta gente no ha sufrido o está sufriendo, eso déjalo para el amarillismo de la televisión, es terrible, yo he llegado a contar 25 malas noticias por una buena, que es algo así como 'nació un pandita en cautiverio', ¿y el pueblo?, muriéndose de hambre, sin respuestas reales de parte de la gente que nos gobierna".