Joaquín Medina reinventa los corridos tumbados

Los corridos tumbados han acaparado los sitios más altos en las listas de popularidad de la escena musical mexicana e incluso en algunos países del extranjero. Su aceptación y gusto en el público ha subido tanto que incluso han empezado a evolucionar como género, tal es el caso de los electrocorridos, que llegan de la mano de Joaquín Medina.

Puede interesarte: Fuerza Regida cancela concierto en Tijuana por amenaza de grupo criminal

"Siempre me ha gustado toda la música, he tenido influencias del reguetón, del rap y de los corridos, entonces dije ¿por qué no fusionar las dos cosas que más me gustan?, y ver qué puede pasar", explicó el cantante originario de Chihuahua en entrevista con El Sol de México.

"Al principio fue una bala perdida, no esperábamos que tuviera tanta respuesta. Luego nos dimos cuenta de que a la gente le gustaba y que era factible empezar a sacarlo, ahorita ya van varias canciones entonces vamos a darle por esa línea", añadió el intérprete.

Gossip ¿Peso Pluma y Nicki Nicole son pareja? Son captados agarrados de la mano en los Premios Billboard

Andamos francos es el último lanzamiento de Medina, un tema hecho a dueto con Tito Double P, otro exponente del corrido bélico originario de Chihuahua. "Tiene una base de reguetón, con letra un poco más del regional, sobre lo bélico, las armas, las drogas, los antros, los carros", explicó.

"Es súper fregón, yo pienso que es de los compositores más perrones del momento, es la pluma de oro, como dicen. Que alguien con tanto talento como Tito volteé a ver a uno, es un gran premio, ahorita ya hay una amistad, entonces qué mejor que mantenerla", dijo Medina sobre la colaboración.

Referente a los tópicos que han definido al movimiento tumbado, asegura que de manera personal, no tienen importancia las críticas que un sector del público pueda hacer sobre sus composiciones, pues está seguro de que son simplemente canciones que no repercuten en su realidad. "Intento ni siquiera prestarle atención, yo sé que lo que escribo son cosas que me imagino. Sé que no tengo ningún tipo de problema con eso. No me afecta", manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joaquin Medina (@joaquinmedinaoff)

Además de la colaboración con Tito Double P, Joaquín Medina ha lanzado en este año los temas Elovrg, Si se seca se usa, Gallo de pelea, Flores y El cielo a tus pies, esta última una canción más apegada al regional mexicano de sello romántico.

"A lo largo de mi carrera he intentado indagar en otros géneros, crear cosas y meter nuevo sonidos. El cielo a tus pies es más regional, después nos pasamos a Elovrg más electro, ahora un reguetón. Simplemente quiero que la gente sepa de la versatilidad que puedo tener, me gusta experimentar".

El recorrido como solista de Joaquín Medina está por cumplir cuatro años, que se coronarán con el lanzamiento de la canción Ontas bebé?, a finales de noviembre y en la que el artista comparte crédito con Grupo Firme y Marca Registrada.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Ya había trabajado con Fidel (Castro) de Marca Registrada, teníamos esa canción solos, después se la enseñó a Eduin Caz, le gustó y se quiso montar. Es súper padre trabajar con esa gente tan exitosa y aprender de cómo trabajan para lograr lo que han hecho", finalizó.

En el comienzo del 2024 Joaquín Medina sorprenderá a su público con el lanzamiento de un álbum en el que presentará canciones inéditas.