Jon Seda cumple el sueño de actor

Aunque Antonio Dawson nació en la serie de Chicago Fire, el actor Jon Seda ha podido interpretar este mismo personaje en tres programas distintos: Chicago Med y Chicago PD, esta última como estelar. La razón es porque estas historias forman parte de una trilogía de Universal Channel donde la Ciudad de los Vientos funge como protagonista.



“Creo que lo especial de esto es que todos los shows están ubicados en Chicago, donde la ciudad es la estrella de los tres programas. Chicago es muy auténtico, un lugar único, y creo que logramos capturarlo en la franquicia con grandes actores en todos los programas”, señala el Seda, quien considera que dar vida a un mismo personaje en diferentes títulos es un logro en su carrera.

“Es increíble tener un programa, pero tener la oportunidad de participar en dos o tres y saltar de uno a otro me parece increíble. Creo que los escritores hacen un trabajo genial y que ha salido bastante bien y para mí como actor es como un sueño hecho realidad”, indica sobre esta trilogía donde ha participado en más de 100 episodios en las diversas temporadas de cada una.

El actor que se dio a conocer por interpretar a Chris Pérez, esposo de Selena en la película protagonizada por Jennifer López, destaca que esta cinta fue un punto de partida en su carrera como intérprete.

“Selena es una película que me impactó, que fue muy especial y me trajo mucho como actor. Por eso es que crecí tanto también, me hizo quizá una mejor persona, tanto profesional como personalmente”.

Asimismo considera que tanto Selena como otros trabajos previos le han permitido dar vida a su personaje, que es una suma de todas sus experiencias profesionales como actor. “Eso me ha vuelto quien soy ahora. Antonio es una parte de todos los personajes que he hecho. Mi foco está ahora en él y le estoy dando todo lo que tengo”, dice.

Chicago Fire y Chicago Med se transmiten todos los lunes a partir de las 21:00 horas en Universal Channel, mientras que Chicago PD puede verse los martes a la misma hora.